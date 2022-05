Jelle Johannink maakt in 2023 transfer naar ABLOC

Jelle Johannink werd zondag nog vierde in de zware nationale klassieker Ton Dolmans Trofee, nadat hij eerder al de Zuiderzeeronde won, tweede werd in de Arden Challenge en veertiende in de Ronde van Overijssel. Dat is ook het continentale team ABLOC opgevallen, dat de 25-jarige Achterhoeker voor 2023 heeft gecontracteerd.

“Wij zijn enorm trots dat er opnieuw een renner kan doorstromen naar een semiprofessionele ploeg”, schrijft zijn huidige club Sensa-Kanjers voor Kanjers. “Jelle rijdt sinds 2017 voor ons en groeide in die periode uit tot een van de succesvolste coureurs van de ploeg. Dit seizoen maakt Jelle af bij Sensa-Kanjers voor Kanjers. Samen hopen we nog veel mooie resultaten te behalen!”

馃毚鈥嶁檪锔廕elle Johannink, hier met coach Marc Janssen, gaat volgend jaar naar het Conti team ABLOCK. Wederom raakt Sensa een topper kwijt naar hogere sferen. Joren Bloem maakte ook dezelfde stap. Gijs Leemreize, nu in de kopgroep van de Giro richting Etna, komt ook van Sensa. KANJERS馃挭 pic.twitter.com/PPauXXQU44 — Han Vaanhold (@han_vaanhold) May 10, 2022

Afgelopen jaar maakte Joren Bloem dezelfde overstap als Johannink. Het 22-jarige talent verteert dat goed, want Bloem is bezig aan een verbluffend seizoen. Hij werd achtereenvolgens zevende in de Visit Frysl芒n Elfstedenrace, vijfde in de Ronde van Drenthe, derde in Olympia’s Tour, zeventiende in de Volta Limburg Classic, vierde in de PWZ Zuidenveld Tour en derde in de Ronde van Overijssel.

Springplank voor Achterhoekers

Vanuit Sensa-Kanjers voor Kanjers stapte Gijs Leemreize twee jaar geleden over naar de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, om nog hetzelfde jaar te promoveren naar het WorldTour-team. Het neefje van de vrouw van Robert Gesink rijdt deze dinsdagmiddag in de vroege vlucht van de Giro d’Italia, die zal strijden voor de ritzege. Normaal gesproken maakt Bloem volgend jaar ook de overstap naar de profs.