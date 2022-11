Wielerploeg Tour de Tietema gaat TDT-Unibet heten

De mannen van YouTube-kanaal Tour de Tietema gaan definitief een continentale wielerploeg beginnen. Deze week worden de laatste formaliteiten afgerond waardoor op 1 januari 2023 hun nieuwe team het levenslicht ziet dat TDT-Unibet Cycling Team gaat heten.

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl