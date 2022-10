Maxime Duba maakt vanuit opleidingsploeg de stap naar ABLOC CT

Maxime Duba rijdt in 2023 voor ABLOC CT. De 18-jarige Nederlander, die het afgelopen seizoen tweedejaars junior was, komt over van de opleidingsploeg van het conti-team: Streetjump-ABLOC Development.

Naast een zege in de Oranjeronde van Amsterdam, behaalde Duba in 2022 meerdere ereplaatsen. Zo werd hij tweede in de Omloop door het Land van Bartje, was hij eveneens runner-up in de slotrit van de Acht van Bladel (2.1), pakte hij de vijfde plek in de laatste etappe van de Keizer der Juniores (2.1) en reed hij naar de zesde stek op dag drie van de Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt (2.1). Het Nederlands kampioenschap op de weg beëindigde hij als dertiende.

Duba is de tweede aanwinst van ABLOC CT, dat eerder de komst van Jelle Johannink – de Nederlands kampioen elite zonder contract – bekendmaakte. Daar staan voorlopig vijf vertrekkers tegenover. Tomáš Kopecký en Joren Bloem rijden in 2023 voor een ander continentalteam, Mel van der Veekens stopt met koersen, en Lance Huenders en Niels van der Gracht zagen hun contract niet verlengd worden.