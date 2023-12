Zeger Schaeken • vrijdag 29 december 2023 om 08:15

18-jarige Ava Holmgren maakt indruk tussen elitevrouwen: “Ik geniet echt van mijn tijd hier”

Interview Ava Holmgren doet het bijzonder goed sinds ze weer in Europa aan het crossen is. In Gavere werd ze – als 18-jarige op een loodzwaar parcours – drieëntwintigste, paar dagen later kwam ze als elfde over de streep in Diegem. “Het is een heel goede leerschool”, vertelde Holmgren aan WielerFlits.

Holmgren leerden we vorig jaar kennen als een van de beste junioren in het vrouwenwielrennen. Op het WK in Hoogerheide eindigde ze als tweede, achter tweelingzus Isabella. Dit seizoen begon ze haar veldritseizoen in de Verenigde Staten en in haar thuisland Canada, maar nu is ze terug in België. “Ik blijf hier tot na het WK in Tábor. Tussendoor werk ik wel nog een stage af met de wegploeg van Lidl-Trek in Spanje.”

In Diegem finishte Holmgren als elfde en kwam ze slechts zes seconden na Annemarie Worst over de streep. Onder meer Denise Betsema en Yara Kastelijn konden niet tippen aan het niveau van de piepjonge Canadese. “Het was erg leuk vandaag”, aldus Holmgren na afloop. “Het was heel anders dan in Gavere, dit parcours vind ik veel leuker. Het is een snel rondje, maar je moet ook technisch goed zijn. Dat ligt me.”

‘Het publiek is geweldig’

“Op voorhand had ik weinig verwachtingen. Ik wilde eigenlijk gewoon beter doen dan vorig jaar, toen werd ik tweeëntwintigste. Nu is het dus veel beter, dat is mooi. Ik ging vrij hard van start en ik wist niet of ik het ging kunnen houden. Dat ik het kan houden, tussen de elitevrouwen, is heel leuk. Ik ben er heel blij mee.”

De jeugdigheid straalt er nog vanaf bij Holmgren, die zichtbaar geniet van dit soort wedstrijden met veel publiek. “Het is geweldig, het publiek is geweldig. Dit is helemaal anders dan ik gewoon ben van thuis. Hier staan een paar duizend mensen meer langs de kant”, lachte ze. “Er zijn ook veel meer rensters én het niveau is hoger. Het is een heel goede leerschool.”

Holmgren zal dit seizoen nog in actie komen in Hulst, Baal, Koksijde en Zonhoven. Daarna gaat ze op stage, waarna ze toewerkt naar het wereldkampioenschap in Tábor. “Ik verblijf in de tussentijd in België, dat is mijn uitvalsbasis. Ik vind het leuk hier. Al is er wel weinig zon, dat is jammer.”

Waar Ava momenteel hoge ogen gooit, is het nog zoeken naar wereldkampioene Isabella in de crossen in België en Nederland. “Zij heeft jammer genoeg buikgriep gehad. Ze is momenteel nog aan het herstellen, maar ik hoop dat ze snel weer mee aan de startlijn kan staan. Ze heeft in principe hetzelfde programma als ik”, vertelde Holmgren.