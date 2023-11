maandag 6 november 2023 om 14:44

Toptalent Isabella Holmgren (18) kroont zich tot Pan-Amerikaans veldritkampioene

De Europese crossers kwamen deze week in actie op het EK veldrijden in Pontchâteau, maar aan de andere kant van de plas werden de Pan-Amerikaanse veldritkampioenschappen verreden. In Missoula, een plaats in de Amerikaanse staat Montana, gingen de elitetitels naar Isabella Holmgren en Eric Brunner.

De zege van Isabella Holmgren bij de elite vrouwen is toch opvallend, aangezien de Canadese nog altijd maar 18 jaar oud is. Holmgren staat echter wel te boek als een supertalent, wat ze al liet zien in meerdere disciplines. Ze liet al mooie dingen zien op weg, maar blinkt voorlopig toch vooral uit op de veldritfiets en mountainbike.

Ze reed begin dit jaar in het Nederlandse Hoogerheide naar de wereldtitel in het veld bij de junioren en veroverde op het voorbije super-WK in Glasgow de U19-wereldtitel in het mountainbiken. Haar tweelingzusje Ava koerst ook op hoog niveau. Zij werd in Hoogerheide tweede en kroonde zich in november 2022 tot elitekampioene van Canada.

In Missoula stond er geen maat op Isabella Holmgren. De piepjonge Canadese wist een langere solo met verve af te ronden en won met bijna een minuut voorsprong op Clara Honsinger, de regerende Amerikaanse kampioen in het veld en al enkele jaren een wereldtopper in de cross. Met Katie Clouse, ook nog altijd maar 22 jaar oud, stond er nog een tweede Amerikaanse op het podium.

Eric Brunner volgt zichzelf op

Bij de elite heren ging de gouden medaille naar Eric Brunner. Het is voor de 24-jarige Amerikaan zijn tweede opeenvolgende Pan-Amerikaanse in het veld, want twee jaar geleden was hij ook al de sterkste in Garland, Texas. Toen versloeg hij Curtis White en Kerry Werner, dit keer was hij veel te sterk voor Scott Funston en Gage Hecht.