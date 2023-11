zondag 26 november 2023 om 09:23

Zussen Holmgren schitteren ook op Canadees kampioenschap veldrijden

De 18-jarige zussen Isabella en Ava Holmgren waren zaterdag de grote winnaars tijdens de Canadese kampioenschappen veldrijden. Ava veroverde de Canadese crosstitel bij de eliterensters, Isabella was dan weer de beste in de beloftenwedstrijd.

Met de tweelingzussen Isabella en Ava Holmgren lijkt Canada wielergoud in handen te hebben voor de komende jaren. De twee rensters staan namelijk te boek als toptalenten. Zo werd Isabella Holmgren eerder deze maand ook al Pan-Amerikaans veldritkampioene bij de elite.

Verder reed ze begin dit jaar, in het Nederlandse Hoogerheide, naar de wereldtitel in het veld bij de junioren en veroverde op het voorbije super-WK in Glasgow de U19-wereldtitel in het mountainbiken. En daar komt nu een Canadese (beloften)titel in het veld bij.

Haar tweelingzusje Ava koerst ook op hoog niveau. Zij werd in Hoogerheide tweede op het WK en kroonde zich in november 2022 voor een eerste keer tot elitekampioene van Canada. Ava slaagde er zaterdag dus in om haar titel te prolongeren, en mag zich zo nog een jaar Canadees elitekampioene veldrijden noemen.

Mannenwedstrijden

Bij de elitemannen ging de titel dan weer naar de 22-jarige Evan Russell, die tevens uitkomt op de weg. De beloftevolle Ian Ackert triomfeerde in de wedstrijd voor beloften.