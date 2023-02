Canadese zussen Holmgren dolblij na wereldtitel Isabella: “Nog mooier met zijn tweeën”

Video

De Canadese zussen Isabella en Ava Holmgren hebben voor een primeur gezorgd op het Wereldkampioenschap veldrijden. Isabella reed in Hoogerheide solo naar de wereldtitel bij de junioren en Ava werd daarachter tweede, waardoor de zussen samen het podium op mochten. “Het voelt als een titel voor ons beiden”, verklaarde Isabella tegenover WielerFlits.

Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

“We hebben het hele seizoen samen heel hard gewerkt en elkaar gepusht en ondersteund. Ik ben heel blij met de wereldtitel, maar ook dat ik met mijn zus op het podium mag staan. Ik denk niet dat het nog beter had kunnen gaan dan hoe het vandaag heeft uitgepakt”, aldus de kersverse wereldkampioene bij de junioren.

De topfavoriete Lauren Molengraaf reed samen met Ava vlak achter Isabella totdat de Nederlande lek reed. “Ik probeerde me vooral op mijn eigen race te focussen. Helaas had Molengraaf een lekke band en viel ze daarvoor ook al. Het is echt rot voor haar na zo’n seizoen een wereldkampioenschap op die manier te verliezen”, verklaarde Ava.

Lees meer: WK veldrijden: Isabella Holmgren bezorgt Canada wereldtitel junioren, drama voor Molengraaf

Canada is geen groot veldritland, dus dat twee Canadeze zussen op het podium staan is extra bijzonder. “Onze vader is Deens, maar we voelen ons echt Canadees”, zei Isabella. “In onze familie zitten veel fietsers. Onze ouders hebben elkaar ook ontmoet via de fiets, dus sindsdien zit het fietsen echt in het DNA. Ik hoop dat er in Canada nu meer mensen op de fiets springen en er meer koersen worden georganiseerd.”, vulde Ava haar zus aan.

Voor de zussen terugkeren naar Canada moet de titel uiteraard gevierd worden. “We gaan het vieren met vrienden en familie. Maandag vliegen we al weer terug naar Canada, want we hebben ook nog schoolwerk te doen”, sloot Isabella af.

Meer video’s zien uit het peloton?

Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal!