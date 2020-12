10 WielerFlits Parels van 2020

Aan het einde van het jaar kijken we terug op een bijzonder wielerjaar. De gevolgen van het coronavirus hadden grote invloed op de wielerwereld. Koersen werden noodgedwongen geschrapt of verplaatst. Na een lange tussenpauze kregen we toch een wielerseizoen. En dat werd er een waar nog lang over gesproken zal worden.



In dit artikel delen we tien van onze pareltjes, want ondanks alles bleef WielerFlits doorgaan.

Mathieu van der Poel (25) gaat in september zijn tiende veldritseizoen in dienst van de broers Roodhooft in. Hoe hebben zij dit toptalent kunnen strikken? En vooral: hoe slaagt het duo erin hem aan hun zijde te houden? “Je kan echt niet alles herleiden tot geluk”, klinkt het in de Kempen. Een reconstructie…

Tijdens de wegwedstrijd van de vrouwen zat IOC-voorzitter Thomas Bach op de eerste rij. In de wagen van de koersleiding volgde de belangrijkste man in de internationale sportwereld samen met UCI-voorzitter David Lappartient de mondiale titelstrijd. Op het moment dat Anna van der Breggen een voorsprong van meer dan een minuut had, mochten zij achter de Nederlandse aan het front van de wedstrijd rijden.

De die hard wielerfans kennen Aleksandr Vlasov ongetwijfeld al langer. De jongeman is natuurlijk niet toevallig regerend Russisch kampioen. Maar een pak wielerliefhebbers krabde zich vorige donderdag toch even in de haren, toen de jonge Astana-renner onder meer Richie Porte los uit de wielen reed op de Mont Ventoux. Tijd voor een portret…



Nu de alternatieve wedstrijdkalender bekend is, kunnen heel wat wegwielrenners beginnen te puzzelen met het samenstellen van hun wedstrijdprogramma. Maar wat als je ook rekening moet houden met de nieuwe moutainbike- en veldritkalender? Dat dilemma heeft Mathieu van der Poel.

Jumbo-Visma had de Tour de France volledig in handen. Niets deden ze fout. Ze botsten alleen op een supertalent uit de stal van UAE Emirates: Tadej Pogačar. Slechts 21 jaar, uit Slovenië. Zaterdagmiddag reed hij Primož Roglič uit de leiderstrui én zette hij de Ronde van Frankrijk naar zijn hand. Maar wie is deze jonge snaak en hoe kwam hij eigenlijk in het wielrennen terecht? Een portret.

Egan Bernal heeft mij afgelopen maandag op de rustdag van de Tour de France met enkele uitspraken doen schrikken. Natuurlijk moest hij nog de teleurstelling verwerken van het echec een dag eerder op de Grand Colombier. Zijn woordkeuze zei mij echter vooral dat zijn levenswijze momenteel niet klopt.

Zondag is het alweer een maand geleden dat de complete wielersport huiverde van de verschrikkelijke valpartij van Fabio Jakobsen. Het is duidelijk dat de Nederlandse kampioen van 2019 na de bewuste val in de eerste rit van de Ronde van Polen een lange revalidatie wacht om weer terug te keren op de fiets.

Bij het krieken van de transfermarkt brengt WielerFlits ieder jaar begin augustus een overzicht van de status rondom Jumbo-Visma, Nederlands enige WorldTour-team. Daarnaast presenteren wij een aantal mogelijke versterkingen. Die spitsen zich dit jaar toe op het laatste nog in te vullen plekje in de selectie. Verder is de ploeg al klaar.

Nu het wegwielrennen stil ligt door het coronavirus zijn zetten wedstrijdorganisatoren, wielerploegen en media meer en meer in op virtueel wielrennen.

Een coronaproof rondetafelgesprek – leve Zoom! – beleggen met zeven mannen die er toe doen in zowel de Vlaamse als de internationale veldritwereld: het bleek geen sinecure. Een debat waarin het gezamenlijke doel van onze gasten het finaal haalde van ieders individuele belangen. “Het format van het veldrijden staat als een huis. Alleen moeten we weg uit de Vlaamse klei.”