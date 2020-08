Beloftevolle Vlasov is de sterkste in Mont Ventoux Challenge donderdag 6 augustus 2020 om 15:44

De tweede editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge is gewonnen door Aleksandr Vlasov. De beloftevolle Rus maakte eerder deze week al indruk in La Route d’Occitanie en bleek vandaag de sterkste klimmer op de Mont Ventoux. Richie Porte eindigde als tweede, Guillaume Martin werd derde.

De Mont Ventoux behoort tot de meest aansprekende monumenten in de wielersport. Op het kale maanlandschap dat boven de lavendelvelden van de Provence uit tornt, zijn in het verleden al heel wat duels uitgevochten. Zo ook vandaag in de tweede editie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Vorig jaar ging de zege naar de Spanjaard Jesús Herrada, voor de dit jaar afwezige Romain Bardet en Rein Taaramäe.

Acht vroege vluchters kleuren de koers

Publiekstrekkers als Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Richie Porte en titelverdediger Herrada verzamelden zich vandaag al relatief vroeg in het plaatsje Vaison-la-Romaine, wachtend op het bevrijdende startschot. Na een relatief vlakke openingsfase bereikten acht vroege vluchters als eerste de voet van de eerste passage van de Mont Ventoux. Het verschil met het peloton bedroeg op dat moment nog goed vier minuten.

Carmelo Urbano, Lewis Askey, Jose Gonçalves, Juan Felipe Osorio, Alessandro Monaco, Garikoitz Bravo, Marlon Gaillard en Robert Scott beklommen in een verzengende hitte (de gemiddelde temperatuur liep op tot maar liefst 36 graden Celsius) de steile pentes van de Ventoux. Vooraan bleek Bravo over de beste klimbenen te beschikken en de Bask besloot dan ook alleen verder te rijden richting Chalet Reynard.

Astana neemt het initiatief op de Ventoux

In het peloton zagen we de blauwe brigade van Astana op kop rijden voor López en Aleksandr Vlasov, de Rus die afgelopen dinsdag nog derde werd in La Route d’Occitanie. De Kazachse formatie reed stug door en wist de meeste vroege aanvallers nog voor de voet van de tweede en beslissende passage van de Mont Ventoux in te rekenen. Bravo wist daarentegen een beperkte voorsprong vast te houden, maar werd net voor de voet opgepeuzeld.

De favorietengroep werd op de flanken van de Reus van de Provence stevig uitgedund. Zo moesten renners als Taaramäe (de nummer drie van vorig jaar) en Valentin Madouas al vrij vroeg overboord, terwijl López op tien kilometer van de top voor zijn eigen tempo moest kiezen. Astana bleek al die tijd op kop te hebben gereden voor de beloftevolle Vlasov, terwijl Trek-Segafredo Toms Skujiņš liet werken voor kopman Porte.

Guillaume Martin gaat op avontuur, vuurwerk tussen de toppers

De groep der favorieten was inmiddels uitgedund tot goed vijftien man, maar voor Pierre Latour lag het tempo nog niet hoog genoeg. De Franse klimmer, die zal vertrekken bij AG2R La Mondiale, reed in zijn kenmerkende stijl een voorsprong van vijftien seconden bijeen. Favorieten als Quintana, Porte, Vlasov en Fabio Aru bleven echter geduldig wachten op hun moment en reageerden ook niet op een aanval van Guillaume Martin.

De nieuwe rondekopman van Cofidis reed in een ruk naar zijn landgenoot Latour, die niet veel later moest erkennen dat het tempo van Martin veel te hoog lag. De voorsprong van Martin liep op tot twintig seconden, maar in de achtervolgende groep was het nog altijd wachten op een explosie van een van de favorieten. Met nog minder dan vijf kilometer te gaan gooide Vlasov als eerste zijn kaarten op tafel, Porte en Quintana probeerden te reageren.

Revelatie Vlasov is de sterkste na klimdemonstratie op de Ventoux

De Australische kopman van Trek-Segafredo slaagde er echter niet in om het laatste gaatje op Vlasov te dichten en keek angstvallig achterom in de hoop dat Quintana zou overnemen. De Colombiaan, die voor de coronabreak nog indruk maakte met winst op onder meer de Ventoux, kende alleen geen superdag en moest niet veel later definitief passen. En Vlasov? Die ontwikkelde een bijzonder hoog tempo en wist zich bij Martin te voegen.

De Fransman probeerde nog even zijn wagonnetje aan te haken bij de beloftevolle Rus, maar die reed zonder pardon weg van Martin én naar de zege in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Porte bleef hangen op vijftien seconden, maar de winnaar van de Tour Down Under bleek net niet sterk genoeg om het laatste gaatje te dichten. Het verschil aan de streep tussen beide kemphanen was achttien seconden.

Aanvaller Martin wist uiteindelijk nog een derde plaats uit de brand te slepen, maar hij moest aan de streep wel een minuut toegeven. Na de binnenkomst van Martin was het wachten op Latour en Aru. Topfavoriet Quintana moest uiteindelijk genoegen nemen met een achtste stek, een plekje voor titelverdediger Herrada.