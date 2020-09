IOC-voorzitter Thomas Bach: “Olympische Spelen leren van de Tour”

Tijdens de wegwedstrijd van de vrouwen zat IOC-voorzitter Thomas Bach op de eerste rij. In de wagen van de koersleiding volgde de belangrijkste man in de internationale sportwereld samen met UCI-voorzitter David Lappartient de mondiale titelstrijd. Op het moment dat Anna van der Breggen een voorsprong van meer dan een minuut had, mochten zij achter de Nederlandse aan het front van de wedstrijd rijden.

“Haar houding op de fiets zag er heel comfortabel uit”, vertelt Thomas Bach in gesprek met vijf internationale journalisten tijdens de WK wielrennen in Imola. “Hoewel het nog zo’n veertig kilometer tot de streep was, had ik het gevoel dat zij tot de finish stand zou houden. Ik vertelde haar dit ook na de huldigingsceremonie. Ze glimlachte en zei tegen mij dat het op de fiets echter helemaal niet zo comfortabel voelde. Ik wil Nederland een groot compliment maken. Hoe de Nederlandse vrouwen de wedstrijd beheersten was indrukwekkend.”

Hoe voelt het om de WK wielrennen in Corona-tijd in Imola te bezoeken?

“Ik heb heel lang geen live sport meer gezien. Het doet me enorm goed om de sporters nu weer in actie te zien. Je merkt dat iedereen enorm ambitieus is. Ik ben onder de indruk hoe de internationale wielerunie UCI enkele maanden na de lockdown een vrij complete kalender heeft neergezet en hoe er nu onder veilige omstandigheden in deze covid-19 situatie weer wedstrijden plaats vinden. Dat de UCI in een tijdsbestek van drie weken er in geslaagd is om de WK van Zwitserland naar Italië te verplaatsen is ongekend. Ik denk dat het nog nooit is voorgekomen dat er op zo’n korte termijn een WK is georganiseerd.”

Het aantal Corona-besmettingen neemt weer toe, toch vinden er steeds meer sportevenementen plaats. Dat moet u vertrouwen geven richting de Olympische Spelen in Tokio 2021.

“Inderdaad. Je ziet dat er met de nodige maatregels onder deze Covid-19 omstandigheden toch grote sportevenementen veilig kunnen plaats vinden. Ik denk dat de wielersport een belangrijke rol speelt en momenteel een voorbeeldfunctie richting andere sporten heeft. De Tour de France en deze WK op de weg zijn heel complexe grote evenementen. Zij bewijzen dat je ook gedurende deze pandemie veilig grote sportevenementen kunt organiseren. Het succes van de Tour en dit WK geeft ons als IOC heel veel vertrouwen dat we volgend jaar ook de Olympische Spelen onder goede condities kunnen plaatsvinden.”

Wat heeft het Internationale Olympische Comité geleerd van de Tour?

“Mensen van onze organisatie zijn in Frankrijk geweest om daar te kijken hoe de Tour-organisatie in samenwerking met de Franse overheid de wedstrijd veilig heeft georganiseerd. Onze taskforces hebben nauw contact met de Fransen om richting Tokio in mogelijke oplossingen te denken. Wij kunnen veel leren van de Tour. Al moeten we ons ook realiseren dat de organisatie van een Olympische Spelen nog veel complexer is. Eigenlijk zijn dat 33 wereldkampioenschappen die tegelijk plaats vinden.”

Is er een deadline voor het doorgaan van Tokio 2021?

“De openingsceremonie zal plaats vinden op 23 juli. De Olympische Spelen zullen volgend jaar doorgaan. Daar twijfel ik niet over. Het enige waar we nu mee werken zijn scenario’s. Niemand weet hoe de wereld over twee à drie weken uitziet. Of je thuis moet blijven, of je overal met mondkapjes moet rondlopen etc. etc. Daarom is het nu ook totaal onmogelijk om te zeggen hoe de wereld er over tien maanden uitziet. Wij houden met heel veel zaken rekening en bereiden ons op diverse scenario’s voor. Er zijn goede ontwikkelingen zoals de komst van snellere tests zodat je binnen vijftien minuten een uitslag hebt, maar ook de komst van een vaccin begin volgend jaar zou de organisatie natuurlijk een stuk makkelijker maken.”

Is het reëel dat toeschouwers worden geweerd tijdens Tokio 2021?

“Ik kan me de Olympische Spelen zonder publiek niet voorstellen. Dat is een scenario dat we niet willen. Natuurlijk moeten we per venue gaan bekijken hoeveel mensen we kunnen toelaten. Er zal ook een verschil zijn tussen de aantallen supporters die evenementen in de buitenlucht of in indoorstadions kunnen bezoeken. Om meer evenementen naar de buitenlucht te verplaatsen is geen optie. We gaan het doen met de bestaande stadions.”

Zijn de Olympische Spelen op een kleinere schaal een optie?

“Nee, ook hierin gaan we geen concessies doen. Het aantal atleten die in actie komen op de Olympische Spelen gaan we niet beperken. Iedere atleet moet dezelfde kans als de afgelopen jaren krijgen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.”

Blijft wielrennen een van de grotere sporten op de Olympische Spelen. Of is een reductie van het aantal wieleronderdelen een optie?

“Wielrennen is een van onze belangrijkste sporten. Ik denk dat tijdens deze Corona-crisis extra bewezen is hoe populaire wielrennen is. Hoeveel mensen zijn er niet gaan fietsen? Het is nu onze taak om het wielrennen ook op de andere contingenten nog populairder te maken dat de sport ook daar groeit. De potentie van deze sport is in mijn ogen enorm.”

Is dit het eerste wielerevenement dat u enkele dagen van dichtbij volgt?

“Nee, ik heb vaker wielerwedstrijden bezocht. Tijdens de Olympische Spelen bezoek ik sowieso altijd een aantal wielerevenementen. Helaas, heb ik nog nooit de Tour de France bezocht. Op de een of andere manier is dat er nog niet van gekomen.”