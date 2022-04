Zonder Wout van Aert totaal andere koersdynamiek in Vlaanderen

Podcast

In deze aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken Maxim en Youri hun favorieten voor de Ronde van Vlaanderen en schuift redacteur Tim de Vries aan om te vertellen over de vrouweneditie van ‘Vlaanderens Mooiste’.

Ook wordt er nog even teruggeblikt op afgelopen week. Zo blijft de verrassende zege van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem uiteraard niet onbenoemd, passeert het één-tweetje van Jumbo-Visma in de E3 prijs de revue en stippen de heren de bloedstollende ontknoping van Dwars door Vlaanderen nog aan.

Daarnaast is er nog aandacht voor de Volta Limburg Classic, de UCI-puntenranking én draagt Youri een gedicht voor. Kortom: zes kwartier lang groot feest voor de wielerliefhebber!

