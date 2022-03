Voorbeschouwing: Volta Limburg Classic 2022

De Volta Limburg Classic gaat voor het eerst sinds 2019 door. Nadat het coronavirus en wateroverlast de koers teisterden in 2020 en 2021, lijkt niks de 47e editie dit jaar in de weg te staan. Wie wint er straks in Eijsden? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Volta Limburg Classic is een Nederlandse semiklassieker die normaal gesproken – maar dit jaar niet – twee weekenden voor de Amstel Gold Race wordt verreden. Wie in het Zuid-Limburgse heuvellandschap van de Volta Limburg Classic indruk weet te maken, behoort snel tot een van de outsiders voor de Amstel Gold Race. Toch slaagde nog nooit iemand erin om zowel de Volta Limburg Classic als de Amstel Gold Race te winnen.

Die statistiek is deels te verklaren door de opkomst van de Volta Limburg Classic in de afgelopen decennia. Tot 1993 was de Volta Limburg Classic, die toen nog de Hel van het Mergelland heette, namelijk nog een amateurwedstrijd die onderdeel uitmaakte van de Topcompetitie. Namen als Peter Hofland (de vader van Moreno), Herman Snoeijink en Jan Spijker gingen er in die jaren met de zege vandoor.

Vanaf 1993 werd de Hel van het Mergelland een profkoers die met het jaar aansprekendere namen aan het vertrek kreeg. Zo won Max van Heeswijk in 1995 en zien we ook Bert Grabsch (2000), Nico Sijmens (2005 en 2007) en Tony Martin (2008) op de erelijst pronken. Vooral de zege van Martin was een straffe stoot: samen met HTC-Highroads-ploegmaat Adam Hansen rondde hij een koppeltijdrit van 180 kilometer winnend af.

In 2012 kreeg de wedstrijd de naam die het vandaag de dag heeft: de Volta Limburg Classic. Het Limburgse energiebedrijf Volta Limburg is nu al tien jaar naamgevend sponsor en heeft de koers ook weer een beetje internationaler gemaakt. Floris Gerts en Moreno Hofland waren in de afgelopen tien jaar de enige Nederlandse winnaars. Vergroot de internationale allure straks ook de kans dat er een coureur zowel de Volta Limburg Classic als de Amstel Gold Race gaat winnen?

Laatste tien winnaars Volta Limburg Classic

2021: Niet verreden i.v.m. wateroverlast

2020: Niet verreden i.v.m. het coronavirus

2019: Patrick Müller

2018: Jan Tratnik

2017: Marco Canola

2016: Floris Gerts

2015: Stefan Küng

2014: Moreno Hofland

2013: Rüdiger Selig

2012: Pavel Brutt

Vorige editie

In verband met het coronavirus werd de Volta Limburg Classic vorig jaar verplaatst naar het derde weekend van juli. Een aantal dagen voor de wedstrijd zou plaatsvinden, leek er nog niks aan de hand voor de organisatie, maar een aantal dagen heftige regenval veranderde daarna alles. Delen van Limburg moesten geëvacueerd worden door overstromingen en ook het parcours kwam onder water te staan. Zodoende werd de wedstrijd weer afgelast.

Organisator Roy Packbier vertelde vervolgens dat het besluit in overleg met de veiligheidsautoriteiten is genomen: “Voor de autoriteiten en de burgemeesters van alle gemeenten die meedoen ligt de prioriteit volledig bij het bestrijden van de wateroverlast. En dat is heel begrijpelijk. Er is nog wel naar een alternatief parcours gezocht, maar vanwege de huidige situatie en de vooruitzichten is in samenspraak met de autoriteiten besloten een streep te zetten door het evenement.”

Müller wint in Eijsden

Voor de vorige editie van de Volta Limburg Classic moeten we dus terug naar 2019. In dat jaar stonden er geen WorldTour-ploegen aan het vertrek en behoorde het Roompot-Charles van Oscar Riesebeek tot een van de favorieten. Zij zouden er niet met de zege vandoor gaan, omdat Riesebeek in de finale de slag miste en teveel kracht verspeelde in de achtervolging.

Justin Jules, Patrick Müller en Ben Hermans waren de drie renners die wel meezaten in de beslissende slag. Zij hadden op achttien kilometer van de meet de forcing gevoerd op het Mheerelindje en reden al snel tientallen seconden voor het peloton uit. Rasmus Guldhammer en Ole Forfang probeerden nog de oversteek te maken, maar kwamen niet dichterbij en zouden naar de vierde en vijfde plaats rijden.

In de slotkilometers werd duidelijk dat Jules, Müller en Hermans bij elkaar zouden blijven en dat de laatste stijgende meters op de kasseien in Eijsden het verschil zouden maken. Jules ging als eerste aan, leek al vroeg een beslissend gat te hebben geslagen, maar werd in de slotmeters toch nog gepasseerd door de Zwitser Müller. Een fotofinish moest er uiteindelijk aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. Voor de destijds 22-jarige Müller zou het bij deze ene profzege blijven, omdat hij aan het einde van 2019 zijn wielerpensioen aankondigde. Tegenwoordig werkt hij voor de Zwitserse wielerbond.

Uitslag Volta Limburg Classic 2019

1. Patrick Müller (Vital Concept-B&B Hotels)

2. Justin Jules (Wallonie-Bruxelles)

3. Ben Hermans (Israel Cycling Academy)

4. Quentin Pacher (Vital Concept-B&B Hotels)

5. Rasmus Guldhammer (Team Waoo)

Parcours

Traditiegetrouw heeft de Volta Limburg Classic zijn start en finish in het Limburgse Eijsden. Om 12 uur worden de renners in de Emmastraat officieel op gang geschoten om 195 kilometer koers te maken in het Mergelland. De organisatie schuwt er niet voor om klimmetjes in te zetten om het nodige sloopwerk mogelijk te maken. Onderweg liggen er liefst 38, goed voor in totaal 3105 hoogtemeters.

In de eerste honderd kilometer moeten de coureurs al over 23 klimmetjes. Daarmee verschilt de Volta Limburg Classic wezenlijk van de Amstel Gold Race, die na een relatief rustige en vlakke aanloop in Noord-Zuid-Limburg steeds zwaarder wordt. Onder meer de Bemelerberg (2x), de Wolfsberg, de Loorberg, Rue de Beusdael, Camerig-zuid, Gulperberg-oost staan het peloton al in deze openingsfase op te wachten.

De renners zijn dan al (bijna) aan het einde van de tweede lus. Nadat ook de Loorberg en de Wolfsberg nog een tweede keer zijn beklommen, begint met de lus Gulpen-Wittem, die drie keer op het menu staat, het selectiefste deel van het parcours. In 45 kilometer tijd krijgen de renners dan drie keer de Gulperberg-oost (600 meter aan 9,5%) en de Koning van Spanje (1700 meter aan 4,4%) voor de kiezen. Hier zijn ook de punten voor het Rabobank Bergklassement te verdienen.

Na de laatste beklimming van de Koning van Spanje is er nog 47,5 kilometer tot de meet af te leggen. De meeste klimmetjes heeft het peloton dan al achter de rug, alleen de Varnstraat, Crindaal, Kutersteenweg, Mheerelindje, Hoesberg, Kalleberg en de Moerslag moeten dan nog bedwongen worden. Normaal gesproken zijn dat niet de hellingen waarop grote verschillen gemaakt kunnen worden, maar na vier uur te hebben afgezien kunnen we hier zomaar nog een aanval zien. Vooral het Mheerelindje (500 meter aan 8,7%) lijkt zich daarvoor te kandideren met een maximum stijgingspercentage van 14%.

De finish wordt rond een uurtje of 17.00 verwacht aan de Diepstraat in Eijsden, op een licht oplopende kasseienklim.

Zaterdag 2 april, Volta Limburg Classic: Eijsden-Eijsden (195 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.10 uur

Favorieten

De organisatie van de Volta Limburg Classic kan rekenen op een aantrekkelijk deelnemersveld. Waar er in 2019 geen WorldTeams aan het vertrek stonden in Eijsden, weten dit jaar vier teams uit de hoogste divisie van het wielrennen Limburg te vinden. De Nederlandse ploegen Jumbo-Visma en Team DSM hebben hun deelname toegezegd, evenals Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Alpecin-Fenix moet als verkapt WorldTeam ook in dit rijtje worden gezet. Qua kanshebbers zijn ze zelfs misschien wel de beste ploeg hier aan de start.

Maar voordat we het over de ploeg van Mathieu van der Poel gaan hebben, ontleden we eerst de selectie van Jumbo-Visma. Wout van Aert en Primož Roglič zijn er misschien niet bij in de Volta Limburg Classic, maar de ploeg heeft met Tom Dumoulin wel een uithangbord meegenomen en een Limburgse publiekslieveling. Dumoulin reed ondanks zijn liefde voor de Limburgse heuvels de Volta Limburg Classic pas een keer: DNF in 2012.

Dat was echter een volledig andere periode. Tien jaar later is hij een van de grootste Nederlandse renners ooit, met een Giro-zege, een tweede plaats in de Tour de France en een wereldtitel tijdrijden op zak. Ondanks zijn mindere vorm, Dumoulin stapte uit de Ronde van Catalonië vorige week, moet de 31-jarige Nederlander in staat zijn om hier ver te komen. Al is het maar om de Maastrichtenaar weer wat vertrouwen te geven met het oog op de Amstel Gold Race en de Giro d’Italia.

In de Volta Limburg Classic krijgt hij onder meer David Dekker, Koen Bouwman en Rick Pluimers met zich mee. Pluimers zal hier als nummer twee van de belofteneditie van Luik-Bastenaken-Luik zelf ook met ambitie starten.

Dat Dumoulin hier zomaar even een goede uitslag gaat rijden, of zelfs gaat winnen, is echter geen uitgemaakte zaak. De concurrentie, voornamelijk van de andere WorldTour-teams en Alpecin-Fenix, is groot. Lotto Soudal neemt bijvoorbeeld kopman Tim Wellens mee. De Belg is, gezien zijn uitslagen dit jaar, de absolute topfavoriet om de overwinning in de Volta Limburg Classic mee te graaien twee weken voor de Amstel Gold Race. Zo won hij al een rit in de Challenge Mallorca en ook een in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, waar hij het eindwinnaar Nairo Quintana als enige lastig kon maken. Het parcours lijkt voor hem op maat gemaakt.

Naast Wellens heeft Lotto Soudal ook Philippe Gilbert opgesteld in Limburg, maar de 39-jarige coureur kon dit seizoen nog geen potten breken. Wat dat betreft lijkt Andreas Kron een stuk kansrijker. De 23-jarige Deen deed in 2022 al met de besten mee in de Faun-Ardèche Classic en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var en heeft een sterk eindschot in de benen. Mocht een groepje met hem naar de meet rijden, dan zijn ze vermoedelijk gezien. Sprinter en voorjaarsevelatie Arnaud De Lie moet ook benoemd worden in de selectie van de rood-witte ploeg. De Volta Limburg Classic lijkt op papier iets te veel van het goed te zijn voor de 20-jarige renner, maar wie weet.

De overige twee WorldTour-teams, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en Team DSM hebben minder grote favorieten aan de start in Limburg. Casper van Uden en Henri Vandenabeele zijn interessante namen bij de Nederlandse ploeg, Barnabás Peák en Loic Vliegen bij de Belgische ploeg. Vooral Peák is gevaarlijk: de Hongaar voelt zich bevrijd bij Wanty na twee mindere jaren bij BikeExchange, wat al resulteerde in een tweede plaats in de Ronde van Drenthe.

Bij Alpecin-Fenix lijkt Xandro Meurisse de grootste kanshebber. De 30-jarige Belg rijdt uitstekend in de rondte en gedijt het beste bij heuveltjes zoals ze die in Limburg hebben. Recentelijk werd Meurisse nog tweede in een zware heuvelrit in de Tirreno-Adriatico en eindigde hij als derde in de GP Industria. Alleen Diego Ulissi en Alessandro Fedeli bleken rapper in Larciano.

Meurisse is niet de enige renner die het voor Alpecin-Fenix kan doen in de Volta Limburg Classic. Op de startlijst achten we ook Dries De Bondt, Stefano Oldani en Kristian Sbaragli kansrijk. De Bondt verzamelde dit jaar al drie podiumplaatsen in Vlaamse eendagskoersen en moet de Limburgse heuvels ook zeker aankunnen. Een dertiende plaats in de Brabantse Pijl vorig jaar is een goed referentiepunt. Oldani werd dit jaar dan weer achtste in de door Jonas Vingegaard gewonnen Drôme Classic.

De overige vier ProTeams, Bingoal Pauwels Sauces WB, Sport-Vlaanderen-Baloise, Bardiane-CSF-Faizane en B&B Hotels-KTM hopen het bovenstaande ploegen lastig te maken en hebben een aantal renners met wie ze dat kunnen doen. Tourrevelatie Franck Bonnamour, dit jaar al tweede in een etappe in Parijs-Nice, zou het bijvoorbeeld moeten kunnen.

Of de twee Filippo’s van Bardiani: Filippo Fiorelli en Filippo Zana. Fiorelli heeft voor ons nog een streepje voor door zijn prestaties in de Challenge Mallorca. Kamiel Bonneu en Julian Mertens kunnen een goede uitslag rijden namens Topsport Vlaanderen-Baloise, Rémy Mertz namens Bingoal Pauwels Sauces WB. Mertz eindigde als derde in de door Van der Poel gewonnen rit in Coppi e Bartali.

Tot slot kijken we nog even naar de Nederlanders. Elmar Reinders krijgt na zijn prestaties in Olympia’s Tour en de Elfsteden Race de laatste ster in deze voorbeschouwing. Bij Riwal zal Reinders de volledige support krijgen om weer een goede uitslag achter zijn naam te zetten. Hartthijs de Vries, die van de Volta Limburg Classic een groot doel heeft gemaakt, zat dicht tegen de sterren aan, net als Joren Bloem en Bart Lemmen. Lemmen reed vorig jaar in de Eurode Omloop iedereen naar huis en kan uitstekend uit de voeten in Limburg.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Wellens

*** Tom Dumoulin, Xandro Meurisse

** Andreas Kron, Franck Bonnamour, Dries De Bondt

* Stefano Oldani, Filippo Fiorelli, Barnabás Peák, Elmar Reinders

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt grauw weer zaterdag in Zuid-Limburg. De kans dat de renners zon gaan zien is niet heel groot, maar gelukkig voor hen blijft het wel droog. De temperatuur is ongeveer 7 graden Celsius en de wind komt met windkracht twee uit het noordoosten. De vraag is of we een winters decor krijgen: op donderdag en vrijdag gaat het namelijk sneeuwen.

Eurosport zendt de wedstrijd vanaf 15.30 uur uit. Regionale omroep L1 is er al vanaf 14.30 uur bij en die livestream is ook te zien in het liveblog dat zaterdag op WielerFlits te vinden is.