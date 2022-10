Zondag crossdag in Europa: Stybar wint in Slowakije, Baers en Gort juichen in Zweden

Vanavond staat de Wereldbeker veldrijden in Fayetteville op het programma, maar all over Europe werd er vandaag gecrost. Zo wist Zdenek Stybar zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken sinds zijn rentree in het veld en was het in Zweden feest voor Arne Baers bij de mannen en Femke Gort bij de vrouwen.

Zdenek Stybar is zich aan het voorbereiden op de Wereldbeker in Tábor van volgende week. Dit weekend reed Styby twee crossen in het Slowaakse Dohnany. Waar hij gisteren nog tweede werd, wist hij vandaag te winnen. Hij klopte Ward Huybs na een tweestrijd. Marek Konwa uit Polen werd ruim daarachter derde. Ook bij de vrouwen was er een Belgische op het podium. Marthe Truyen wist derde te worden, achter de Tsjechische winnares Kristyna Zemanová en haar landgenote Pavla Havlikova.

In Zweden was er een Belgisch en een Nederlands feest. Arne Baers van Tormans CX zorgde voor een Belgische overwinning in de Stockholm Cyclocross. Hij klopte de Nederlander Koen van Dijk en de Zweed David Eriksson. Femke Gort was de Nederlandse winnares bij de vrouwen, ruim voor de Belgische Suzanne Verhoeven en thuisrijdster Clara Lundmark.

Kevin Suarez was in de veldrit van het Spaanse Sanxenxo de beste van de C2-cross aldaar. Hij zette zijn landgenoot Felipe Orts op bijna een minuut achterstand. Ook in Spanje was er een Nederlander op het podium: Luke Verburg werd derde door de BElg Yorben Lauryssen achter zich te houden. Laura Verdonschot zorgde voor een Belgische podiumplek in Sanxenxo, achter de Spaanse winnares Lucia Gonzalez en de Italiaanse Asia Zontone.

Anton Ferdinande scheef in Zwitserland een podiumplaats bij. In de cross van Steinmaur werd de jonge Belg tweede achter thuisfavoriet Kevin Kuhn. De derde plaats was weggelegd voor de Zwitser Finn Treudler. Een Franse zege was er bij de vrouwen: Line Burquier reed meer dan een minuut weg van de Italiaanse Sara Casasola (tweede) en de Française Perrine Clauzel (derde).

In Ierland was Anna Kay de beste in de Verge Cross in Clonmel, gelegen in het graafschap Tipperary. Ze stond op de hoogste trede van een verder volledig Brits podium, voor Xan Crees en Libby Bell. De uitslag bij de mannen wordt hier later toegevoegd.

Er was ook nog cross in Nederland. De GP Oisterwijk zorgde voor twee thuisoverwinningen. Bij de vrouwen was Puck Pieterse solo de beste, voor Blanka Kata Vas en Leonie Bentveld. Ryan Kamp won bij de mannen, voor de Belgen Jens Adams en Witse Meeussen.