Puck Pieterse schiet meteen raak in GP Oisterwijk

Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) heeft de GP Oisterwijk op haar naam geschreven. De Nederlandse renster kwam solo over de streep. De Hongaarse Kata Blanka Vas (SD Worx) en de nog maar 18-jarige Nederlandse Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) werden tweede en derde. Het was voor Pieterse haar rentree in het veld. Ze pakte dus meteen haar eerste overwinning van het jaar

Vanuit de start ontstond al snel een kopgroep van vier met Pieterse, Vas, Bentveld en de Luxemburgse Marie Schreiber (Tormans Cyclo Cross Team). Even later wist Pieterse zich los te maken van deze kopgroep. Vas en Bentveld bleven daarachter over. De 20-jarige Nederlandse wist haar voorsprong uiteindelijk vast te houden en naar de overwinning te soleren. Vas en Bentveld legden beslag op plek twee en drie.

De Nederlanders Aniek van Alphen en Lauren Molengraaf werden vierde en zesde. Belgische rensters die in de top-10 eindigden waren Marion Norbert-Riberolle op plaats vijf, Fleur Moors op plek negen en Ellen Van Loy op de tiende stek.

GP Oisterwijk (C2), vrouwen

1. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck)

2. Kata Blanka Vas (SD Worx)

3. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Aniek van Alphen (777)

5. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristadts)

6. Lauren Molengraaf

7. Marie Schreiber (Tormans Cyclo Cross Team)

8. Amandine Fouquenet

9. Fleur Moors

10. Ellen Van Loy