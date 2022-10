Voorbeschouwing: Wereldbeker Fayetteville 2022

De veldrittrip in Amerika kent met de Wereldbeker in Fayetteville een interessant vervolg. Eind januari 2022 werd er op het parcours nog gestreden om de wereldtitels veldrijden, maar nu is het tijd voor de tweede wereldbekermanche van het seizoen. Wie legt het vuur aan de schenen leggen van de tenoren van Pauwels Sauzen-Bingoal? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het veldritevent in Fayetteville, waar het WK werd georganiseerd in 2022, is er een met een politiek randje. Brook Watts, de Amerikaanse organisator die eerder ook al Las Vegas en Waterloo op de veldritkaart zette en belast was met de uitwerking van het WK-project, trok zich vorig jaar immers terug na een politiek meningsverschil met de staat Arkansas.

De staat nam begin vorig jaar een wet aan die hormoonbehandelingen of puberteitsremmers voor minderjarige transgender inwoners verbiedt. De Republikeinse meerderheid in de senaat drukte de wet erdoor en dat viel absoluut niet in goede aarde in de Amerikaanse sport- en wielerwereld. Er werd zelfs hardop de vraag gesteld of een staat die de rechten van een groep in de maatschappij zo inperkt, wel een WK kon organiseren.

WK veldrijden

Zover is het niet gekomen, maar Brook Watts liet wel weten dat hij zich terugtrok als organisator. Hij kon “niet leven met de problematische situatie in Arkansas”, klonk het in een statement. De overeenkomst tussen Watts en Experience Fayetteville, de toeristische dienst van de stad, werd verbroken. Die ging intussen in zee met Medalist Sports, dat eerder onder meer de Tour of Utah, de Tour of California en het WK op de weg in Richmond organiseerde.

Eerder werd in 2019 een veldrit in Fayetteville georganiseerd. Dat betrof een C2-cross en die werd verreden op een ander parcours dan dat van de Wereldbeker/het WK. Twee jaar geleden zouden ook de Pan-Amerikaanse kampioenschappen er plaatsvinden, maar zoals in de rest van de Verenigde Staten gooide ook daar Covid-19 roet in het eten. De Wereldbeker van vorig jaar was met andere woorden de eerste veldrit op het huidige parcours.

In januari 2022 werd er in Fayetteville natuurlijk het WK veldrijden georganiseerd. Bij de vrouwen kregen we een bijzonder spannende strijd tussen Lucinda Brand en Marianne Vos. Uiteindelijk was het Vos die Brand kon kloppen in een sprint met twee en zo haar achtste wereldtitel in het veldrijden veroverde. Tom Pidcock reed bij de mannen dan weer naar zijn eerste WK-titel in het veld. De Brit domineerde in Amerika en kon Lars van der Haar en Eli Iserbyt relatief makkelijk achter zich houden.

Laatste winnaars Wereldbeker Fayetteville

Mannen

2021: Quinten Hermans

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

Vorig jaar

Uitslag mannen – Wereldbeker in Fayetteville

1. Quinten Hermans (Tormans CX Team) in 54m55s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 37s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 49s

4. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 1m21s

5. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 1m33s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – Wereldbeker in Fayetteville

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) in 51m46s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 9s

3. Clara Honsinger (Cannondale/Cyclocrossworld) op 16s

4. Marianne Vos (Jumbo-Visma) op 26s

5. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) op 28s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours in Fayetteville is niet veranderd ten opzichte van de Wereldbeker in 2021 of het WK in januari 2022. Het rondje wordt verreden in het Centennial Park, dat slechts enkele minuten van de binnenstad van Fayetteville ligt.

Het circuit heeft een totale lengte van 2,89 kilometer, waarvan de overgrote meerderheid op gras is. Een zeer klein deeltje is verhard. Met twee bruggen, een indrukwekkende trappenpartij en een kasseisectie zijn er ook een aantal kunstmatige hindernissen. Daarnaast is er ook een helling van 250 meter met een gemiddelde stijgingsgraad van 7,4 %. De maximale stijgingsgraad bedraagt iets meer dan 15 %.

We hebben het al vermeld, maar de trappenpartij op het parcours in Fayetteville is zeer imposant. Watts, de parcoursbouwer, liet zich inspireren door de vele Belgische en Nederlandse veldritten die hij de voorbije jaren bezocht. Zo ontwierp de Amerikaan zelf een trappenpartij met maar liefst 38 tredes. Watts vertelde ons eerder dat hij zich vooral liet inspireren door Ruddervoorde en Valkenburg, en daar ‘een vleugje’ Namen aan toevoegde.

Vorig jaar kregen we, door de zware weersomstandigheden, een bijzonder lastige wereldbekermanche in Arkansas. Het rondje veranderde van een snelle cross naar een zeer zwaarlijvige veldrit. In het WK veldrijden daarentegen waren de omstandigheden juist zeer goed, waardoor het een parcours was waar hard op gereden werd.

Een laatste belangrijk punt is de laatste rechte lijn. Die is, net zoals in de twee vorige wedstrijden in Fayetteville, best lang. Net voor de finish is er een korte heuvel, die meteen ook dient als laatste bocht. In de bocht loopt het gras lichtjes naar beneden, waardoor er met flink wat snelheid de laatste rechte lijn ingedoken wordt.

Programma en info

Programma zondag 16 oktober 2022

/ 16.15 uur: Junioren mannen

/ 17.15 uur: Junioren vrouwen

/ 19.30 uur: Elite vrouwen

/ 21.00 uur: Elite mannen

Locatie

500 S. Centennial Park Ln, Fayetteville, AR 72704, Verenigde Staten

Publieksinformatie

Toegang is gratis, maar een ticket is wel nodig. Tickets kan je hier kopen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers mannen

Deelnemers vrouwen

Website Wereldbeker

Facebook Wereldbeker

Twitter Wereldbeker

Instagram Wereldbeker

Tussenstand Wereldbeker mannen

Eli Iserbyt – 40 punten

Laurens Sweeck – 30 punten

Lars Van der Haar – 25 punten

Michael Vanthourenhout – 22 punten

Thibau Nys – 21 punten

Tussenstand Wereldbeker vrouwen

Fem van Empel – 40 punten

Ceylin del Carmen Alvarado – 30 punten

Lucinda Brand – 25 punten

Denise Betsema – 22 punten

Annemarie Worst – 21 punten

Favorieten mannen

De Wereldbeker in Waterloo vorige week toonde nog maar eens dat de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal het seizoen domineren. Eli Iserbyt lijkt op dit moment onmiskenbaar over de beste benen in het veld te beschikken. De 24-jarige nam een knalstart in Waterloo en keek niet meer terug. Even leek Laurens Sweeck in de buurt te komen, maar de renner van Crelan Fristads moest vrede nemen met plaats twee.

Achter Iserbyt en Sweeck werd er stevig gestreden om plek drie. Uiteindelijk was het Lars van der Haar die Michael Vanthourenhout kon afhouden. De Nederlander is er echter niet meer bij in Fayetteville, hij verkiest voor een trainingsperiode in eigen land, waardoor hij ook tijd heeft voor zijn pasgeboren dochter. Vanthourenhout is daardoor samen met Sweeck de grootste uitdager voor Iserbyt in Waterloo.

De nog maar 19-jarige Thibau Nys maakte indruk in Amerika. De crosser van Baloise Trek Lions kon zijn wagonnetje knap aanhaken in de groep die streed voor plek drie. Nys viel zelfs een aantal keren aan, maar na een klein foutje in de laatste ronde kwam hij niet meer in aanmerking voor een notering in de top-3.

Pim Ronhaar is een andere beloftevolle renner die duidelijk stappen heeft gemaakt. Vorig jaar werd de Nederlander van Baloise Trek Lions knap vijfde in de Wereldbeker in Fayetteville. Dat had veel te maken met de zware omstandigheden, die Ronhaar wel liefheeft. Na Ronhaar komen we terecht bij een heleboel ervaren Belgen als Daan Soete, Tom Meeusen en Vincent Baestaens, die al een tijdje – met succes – in Amerika verblijft.

Naast de ervaren Belgen zijn er ook jonge jongens als Niels Vandeputte en Toon Vandebosch, die beiden zich al in de kijker reden dit seizoen. Naast de renners van de Lage Landen hebben we aandacht voor Fransman David Menut, Zwitser Timon Rüegg, Tsjech Michael Boros en Amerikanen Curtis White en Eric Brunner.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck

* Thibau Nys, Pim Ronhaar, Niels Vandeputte

Favorieten vrouwen

De cross in Waterloo zorgde bij de vrouwen voor een fantastisch spektakel. Rondes lang reden de beste vrouwen samen rond, met een zeer spannend slot als kers op de taart. Fem van Empel, die imponeert en dit seizoen al drie keer won, rekende in de laatste rechte lijn op koele wijze af met Ceylin del Carmen Alvarado. De Nederlandse van Alpecin-Deceuninck was al best goed begonnen aan het seizoen, maar kon nu voor het eerst sinds lang weer strijden met de besten in het veld.

Na een mindere start in Waterloo mengde ook Lucinda Brand zich in de strijd om de eerste plaats, maar na een technisch foutje zat er niet meer in voor de renster van Baloise Trek Lions. Brand toonde aan de andere kant andermaal haar klasse en inhoud. De 33-jarige Nederlandse was bij de twee vorige crossen in Fayetteville, waar ze een parcours op haar maat vindt, telkens op de afspraak. Brand won zelfs de wereldbekermanche.

Vervolgens komen we terecht bij Denise Betsema en Annemarie Worst. Beide dames rijden goed rond en hebben een grote kans op het podium. Winnen is – in dit deelnemersveld althans – een andere zaak. Een echte referentie hebben we ook niet voor de Nederlandse rensters in Fayetteville, ze konden namelijk allebei niet deelnemen aan het WK wegens respectievelijk ziekte en een positieve coronatest. De wereldbekermanche van vorig jaar, in de gietende regen, is een vergelijking die niet opgaat met de huidige droge omstandigheden.

Lange tijd reed ook Inge van der Heijden in de top-5 in Waterloo. De vrouw van Team 777 is bezig aan een goed seizoen en maakt duidelijk progressie. Verder is het uitkijken naar Manon Bakker en de Françaises Hélene Clauzel en Caroline Mani. Laatstgenoemde is al sinds het begin van het seizoen in Amerika en kon er al tweemaal winnen. De Amerikaanse supporters zullen hun ogen dan weer moeten richten op Clara Honsinger, die zevende werd in Waterloo.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado

* Denise Betsema, Annemarie Worst, Inge van der Heijden

Weer en TV

De vorige dagen en ook de eerste twee dagen van het weekend waren best zonnig en droog, maar zondag wordt regen voorspeld in Fayetteville. Weeronline verwacht zelfs de hele dag regen. Echt hard zal het normaal gezien niet regenen, maar het parcours zal er zeker niet makkelijker berijdbaar op worden. Vorig jaar werd het parcours in Fayetteville (tijdens de wereldbekermanche) nog zeer zwaar na een dag vol regen. De temperaturen in het Centennial Park zullen rond de rond de 17 Graden Celsius liggen.

Zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd worden gecoverd door Telenet Play Sports in België. De cross is te zien op het open net vanaf 19u10. De wedstrijden in Fayetteville zijn ook live te volgen op de Eurosport Player/GCN+. Sporza zorgt later voor een uitgebreide samenvatting.