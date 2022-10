Solozege voor Ryan Kamp in GP Oisterwijk

Ryan Kamp heeft met overmacht de GP Oisterwijk gewonnen. De 21-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam solo over de streep in de C2-veldrit in eigen land. Achter hem eindigden de Belgen Jens Adams en Witse Meeussen als tweede en derde.

Stan Godrie had de kopstart bij de mannen, maar hij kreeg een grote groep mee in zijn kielzog. Daarbij onder meer Ryan Kamp, Mees Hendrikx, Jente Michels, Witse Meeussen en Tibor del Grosso.

Het was Pauwels Sauzen-Bingoal-renner Kamp die halverwege de cross een klein gaatje sloeg met de concurrentie. Dat verschil groeide gestaag tot een voorsprong van ongeveer vijftien seconden. Kamp hield knap stand en boekte zo zijn eerste zege van het seizoen.

De strijd om de andere podiumplaatsen werd er een tussen de Belgen. Jens Adams pikte de tweede plaats mee, voor landgenoot Witse Meeussen.

GP Oisterwijk 2022, mannen

1. Ryan Kamp in 56m46s

2. Jens Adams op 7s

3. Witse Meeussen op 9s

4. Emiel Verstrynge op 11s

5. Jente Michels op 13s

6. Tibor del Grosso op 28s

7. Danny van Lierop op 35s

8. Diether Sweeck op 42s

9. Gerben Kuypers op 45s

10. Mees Hendrikx op 48s