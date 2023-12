Nick Doup • maandag 4 december 2023 om 12:03

Zoektocht naar datum voor comeback was een hels karwei voor veldrit Rucphen

De Cyclocross Rucphen keert donderdag na een jaar afwezigheid terug op de UCI-kalender. Camiel van den Bergh is naast manager van de Cyclocross Reds ook organisator van de Brabantse wedstrijd, en hij geeft aan dat het een hels karwei was om een nieuwe datum te vinden om zijn veldrit te organiseren. Het werd uiteindelijk 7 december 2023.

“Wij zijn in juli pas gestart met het idee om toch een cross te organiseren”, blikt Van den Bergh terug in gesprek met WielerFlits. “Eigenlijk veels te laat, maar eerder kon het niet. Sindsdien hebben we alles in werking gezet, alleen moesten we eerst een datum zoeken.”

Lastige puzzel

Rucphen dacht al snel aan deze periode in het seizoen. “Wij hadden eigenlijk zondag 10 december voor ogen, tegelijk met de Wereldbeker in Val di Sole”, vertelt hij. “De Exact Cross in Essen is bij ons om de hoek, die is op 9 december. Wij dachten: dan doen we dat weekend en slaan we twee vliegen in een klap. Op die manier konden renners na Essen gelijk door naar Rucphen en hoefden we alleen hun verblijf te regelen, zodat ze konden blijven.”

Het was echter Flanders Classics dat daar niet blij mee was als organisator van de Wereldbeker veldrijden. Een ‘aantrekkelijk’ crossweekend met Essen en Rucphen zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat minder renners de reis maken naar Val di Sole. “Dat ging hem niet worden”, wist Van den Bergh al snel. “Dus dan ga je zoeken naar andere data.”

“We hebben toen naar de woensdagavond 6 december gekeken. Dat is voor veel nieuwelingen en junioren een vrije avond, alleen zit je dan met Sinterklaas in België. Dus werd het toen donderdag 7 december. De laatste weken is het rennen, rennen, rennen en werk verzetten om het voor elkaar te krijgen.”

Ervaring uit Woerden en Diegem

“Een avondcross, dat is wel een georganiseer, zeker weten”, lacht Van den Bergh. “Ten eerste moesten we de vergunning regelen bij de gemeente, omdat je maar tot een bepaalde tijd geluid mag maken. Ook zit je met de verlichting op de baan. Is dat voldoende voor de cross? Dat komt er allemaal bij kijken. Ik heb zelf altijd in Woerden gereden en reed ook in Diegem, dus ik weet wat er moet gebeuren. Dat is niet zo’n grote last.”