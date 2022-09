Zo ontleedt Koos Moerenhout zijn WK-selectie rondom Mathieu van der Poel

Podcast

Mathieu van der Poel test woensdag zijn vormpeil tijdens de GP de Wallonie in Namen. De 27-jarige renner van Alpecin-Deceuninck is de kopman van Nederland op het WK wielrennen 2022 in Wollongong, maar het is nog een raadsel hoe hij ervoor staat ten opzichte van zijn concurrenten. In de WielerFlits Podcast geeft bondscoach Koos Moerenhout meer tekst en uitleg over het vormen van zijn WK-selectie.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Luister de podcast van 24.13 minuten tot 39.20 minuten voor dit onderwerp.

Een speerpunt noemt de bondsKoos de winnaar van de jongste Ronde van Vlaanderen. Met de verwachting dat ook Bauke Mollema en Dylan van Baarle erbij zullen zijn in de diep finale van het WK. Tot zover weinig verrassingen. Wél opmerkelijk: de naam van 26-jarige Jan Maas, vorig jaar nog semiprof. “Hij deed het op het Europees kampioenschap heel erg goed, waar hij een goed niveau liet zien. De taak die hij daar had, deed hij heel goed en met volle overgave. Tot ieders tevredenheid. Dat zijn kwaliteiten die je ook op het WK nodig hebt.”

Niet van de partij: onder meer Mike Teunissen, Danny van Poppel, Koen Bouwman en Thymen Arensman. Renners die ook niet hadden misstaan op het WK. “Het is altijd makkelijk om aan te geven waarom iemand er wel bij is, dan andersom”, stelt Moerenhout. “Wat dat betreft zijn we – gelukkig – een beetje verwend met de Nederlandse renners, dit jaar. Ze doen het goed. Het is een luxeprobleem, of eigenlijk meer een luxe uitdaging. Maar dit jaar zit het hem er vooral in dat de combinatie Vuelta a España en het WK, een lastige is.”

Ideale aanlooproute naar het WK

Vooral de lange reis en het tijdsverschil spelen daarin een factor. Opvallend: niemand van de Nederlandse kopmannen is naar het Canadese tweeluik afgereisd, waar mede-topfavorieten Wout van Aert, Tadej Pogačar en Michael Matthews wel op zoek gingen naar topvorm. “De beste aanloop naar het WK was vroeger voor velen om de Vuelta a España te rijden. Dat kan nog steeds. Maar de hele grote ronde-voorbereiding is tegenwoordig een groot project. Om dat dan zo maar even door te trekken naar een WK twee weken later, is niet zo makkelijk.”

Van Baarle neemt die route wel, terwijl Mollema via trainingen rondom Monaco al vroeg afgereisd is naar Australië. Van der Poel zal in de GP de Wallonie en de Primus Classic nog een laatste test op Europese bodem doen. “Wat de ideale route is, is lastig te bepalen. Renners maken dat plan ook individueel met hun ploeg. Mathieu krijgt met de Mixed Relay nog een ideale wedstrijdprikkel in Australië. Ik ben er in ieder geval 100% van overtuigd dat we er met een goede selectie naartoe gaan, waarmee we kunnen meedoen voor winst.”

Luister de podcast van 24.13 minuten tot 39.20 minuten voor dit onderwerp.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed

Lees ook: Deelnemerslijst WK tijdrijden 2022

Lees ook: Deelnemerslijst WK op de weg 2022

Lees ook: Zo bereiden Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en co zich voor op het WK

Lees ook: Wie is jouw favoriet voor het WK wielrennen 2022 bij de mannen?

Lees ook: WK wielrennen 2022 in Wollongong; Programma en uitslagen