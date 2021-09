Zilvermeercross in Mol gaat volgende maand niet door

Slecht nieuws voor de veldrijders: de Zilvermeercross in Mol gaat dit jaar niet door. Dat heeft organisator Koen Monu laten weten. De wedstrijd was voorzien voor zaterdag 30 oktober.

De Zilvermeercross zou normaal plaatsvinden op 30 oktober, één dag voor de loodzware veldrit in Overijse en twee dagen voor de beruchte Koppenbergcross. Monu zag het probleem en heeft besloten om, gezien de ongelukkige kalenderopbouw, de handdoek te gooien.

“Er is nog een waterkansje, maar het grootste probleem is echter dat ik andere jaren een goed gesponsord contract had wat tv-rechten betreft”, vertelt organisator Monu aan WielerFlits. “Dit jaar kon de cross wel live op tv komen, maar er is geen sponsoring meer voorzien. Dan wordt het als kleine onafhankelijke organisator moeilijk.”

Sabbatjaar

“Een ander nadeel is dat ik er niet in slaag om de Zilvermeercross in een regelmatigheidscriterium te krijgen. Hij zou er nochtans in thuishoren. Vandaar dit sabbatjaar. Het heeft ook geen zin om met verlies te werken”, schetst Monu.

De laatste editie van de Zilvermeercross vond eerder dit jaar plaats. Op 16 januari wist Wout van Aert de uitgestelde mannenveldrit naar zijn hand te zetten, voor Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lucinda Brand, na een gevecht met Denise Betsema en Marianne Vos.