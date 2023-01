Zieke Michael Vanthourenhout moet passen voor Wereldbeker Benidorm

Michael Vanthourenhout zal vandaag toch niet deelnemen aan de Wereldbeker van Benidorm. De Europees- en Belgisch kampioen in het veld heeft last van koorts, laat zijn werkgever Pauwels Sauzen-Bingoal weten via social media.

“Michael is niet in staat om te starten. Spijtig, maar hij ontwikkelde vannacht koorts”, klinkt het bij zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Nu Vanthourenhout niet fit genoeg is om te starten in Benidorm, krijgt Laurens Sweeck vandaag een uitgelezen mogelijkheid om de eindzege veilig te stellen.

Sweeck na vandaag zeker van eindwinst?

Het verschil tussen de twee crossers, die sinds het BK wielrennen in Lokeren op gespannen voet leven, is voor aanvang van de wereldbekermanche in Benidorm 24 punten in het voordeel van Sweeck. Die laatste gaat aan de leiding met 333 punten, Vanthourenhout is tweede met 309 punten.

In de stand om de Wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug. Na de veldrit in Benidorm volgt er nog één wereldbekercross in het Franse Besançon en dus kan Sweeck zich vandaag al tot eindwinnaar kronen. Die laatste heeft genoeg aan een negende plek in de daguitslag.