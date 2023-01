Voorbeschouwing: Wereldbeker Benidorm 2023 – Laatste clash Van der Poel, Van Aert en Pidcock

Met het WK veldrijden voor de deur is de Wereldbeker in Benidorm een belangrijke test voor alle topfavorieten. Het is voor het eerst in twaalf jaar dat het grootste regelmatigheidsklassement weer is neergestreken in Spanje, maar nu voor het eerst aan de kust. Op een atypisch traject in twee stadsparken gaan we de ‘Grote Drie’ bij de mannen en de vrouwen weer in actie zien. Dat belooft spektakel aan de Costa. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Wereldbeker veldrijden in Spanje. Voor de vrouwen is dat een unicum in de historie van het UCI-klassement, maar voor de mannen niet. Het Baskische Igorre was jarenlang een van de terugkerende crossen op de kalender. De renners kregen in het kleine plaatsje vaak een ouderwetse ploetercross voorgeschoteld. Als winnaars noteren we Paul Herygers (1993), Daniele Pontoni (1994 en 1995), Sven Nys (2001, 2006, 2007, 2008), Bart Wellens (2005), Zdeněk Štybar (2009), Niels Albert (2010) en Kevin Pauwels (2011).

De laatste jaren was er geen Spaanse cross in de World Cup, tot nu. Begin 2021 opperde Elorrio, eveneens in Baskenland, het idee om een gooi te doen naar de Wereldbeker. Maar een jaar later werd ons al duidelijk dat kustplaats Benidorm steeds vaker genoemd werd in de wandelgangen. Niet veel later maakte organisator Flanders Classics bekend dat Benidorm definitief als locatie was aangewezen voor een manche in het seizoen 2022-2023, op zondag 22 januari 2023 om precies te zijn.

Namens WielerFlits reisde onze redacteur Ties Wijntjes afgelopen jaar al af naar Benidorm. “Dat is op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende bestemming voor een cross op het allerhoogste niveau, maar wie wat verder kijkt, ziet dat het niet onlogisch is”, concludeerde hij na zijn bezoek aan de Costa Blanca.

Als het aan Benidorm ligt, weet de sportieve fietser hen voortaan ook te vinden voor een winterse vakantie of trainingskamp, en precies dat is waar de cross bij komt kijken. Dat de Wereldbeker veldrijden een middel is om het toerisme een zwengel te geven, mag geen verrassing heten, maar de specifieke keuze voor een veldrit is een hele bewuste geweest.

Na binnenlandse toeristen, Frankrijk en Groot-Brittannië vormen Nederland en België namelijk de grootste markt voor Benidorm. Precies de twee landen waar veldrijden het grootst is en het meeste aandacht geniet. Met de cross hoopt de stad extra bezoekers aan te trekken om de relatieve rust in deze periode op te vangen. Daarnaast moet het de stad presenteren als alternatief voor de ‘klassieke’ bestemmingen als Calpe en Denía.

Parcours

Wie denkt aan een cross in een kustplaats, denkt waarschijnlijk aan een strandcross door het mulle zand. Niets is minder waar in Benidorm, waar het internationale veldritpeloton een atypisch crossparcours voorgeschoteld gaat krijgen. We verkennen het parcours samen met de organisatie en Felipe Orts, de Spaans kampioen veldrijden die in de streek is geboren.

Het parcours bestaat grofweg uit twee delen die in twee verschillende parken liggen. Het eerste deel loopt door een typisch stadspark met strakke gazons, bankjes en een speeltuin, terwijl het tweede deel meer weg heeft van een verwilderd bos waar tal van kleine paadjes doorheen lopen.

De start vindt plaats op een parkeerplaats die hemelsbreed tussen de twee parken in ligt. Vlak asfalt leidt het peloton naar een eerste haakse bocht naar rechts, waarmee de coureurs het Parque Foietes in zullen duiken. Ondanks een paar krappe bochtjes zal dit deel van het parcours relatief snel zijn, want de ondergrond ligt er piekfijn bij.

Een eerste echte obstakel volgt in de vorm van een kunstmatige zandbak van 45 meter. Een korte grindstrook volgt, waarna de crossers een lange trap op moeten om het eerste park te verlaten. Dan wacht een klim van ongeveer 300 meter aan 8%. Alhoewel verhard, zal deze beklimming de coureurs van de nodige vermoeidheid voorzien.

Eenmaal aangekomen bij het tweede deel van het cross, in Parque el Moralet, loopt het parcours nog een kleine 200 meter veder in stijgende lijn. Dit deel van het parcours heeft een compleet ander karakter dan het eerste deel. Het zo degelijke gazon wat eerst de ondergrond vormde, wordt ingewisseld voor droge grindpaden met veel losliggende stenen.

“Het eerste deel van de cross is niet super lastig, dus we hopen dat de vermoeiing van de klim het technische deel nog wat lastiger maakt. Hier zullen, zeker aan het einde van de wedstrijd. fouten gemaakt gaan worden als coureurs moe worden”, vertelt Fran Reyes van de organisatie ons.

Na een laatste korte helling, waar de coureurs vermoedelijk van de fiets zullen moeten stappen, dalen ze op hoge snelheid af voor een tweede passage door de materiaalpost, waarna een haarspeldbocht het laatste echte obstakel tussen hen en de finish vormt. “Ik denk dat we een cross als in Heusden-Zolder krijgen”, denkt Spaans kampioen Felipe Orts. “Het zal een snelle wedstrijd worden, die vanzelf open gaat breken en dan zullen er verschillende groepjes ontstaan.”

Lengte van de omloop: 3.180 meter

Hoogtemeters per omloop: 64 meter

Aantal hindernissen: 1 zandbak, 1 trap, 2 balken

Lengte van de zandbak: 45 meter

Aantal 180° bochten: 10

Programma en info

Programma zondag 22 januari 2023

09.30 uur: Junioren vrouwen, U19

10.30 uur: Junioren mannen, U19

12.00 uur: Beloften mannen, U23

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Parque de Foiettes, 03502 Benidorm

Publieksinformatie

Tickets voor de Wereldbeker in Benidorm zijn hier online te koop. De prijs voor de kaartjes is 18 euro, online en aan zondag aan de kassa. Kinderen tot 14 jaar mogen gratis naar binnen.

Praktische info

Deelnemers

Stand Wereldbeker mannen (na Zonhoven)

1. Laurens Sweeck – 333 punten

2. Michael Vanthourenhout – 309 punten

3. Eli Iserbyt – 249 punten

4. Lars van der Haar – 246 punten

5. Niels Vandeputte – 210 punten

6. Mathieu van der Poel – 168 punten

7. Jens Adams – 160 punten

8. Kevin Kuhn – 156 punten

9. Toon Vandebosch – 150 punten

10. Wout van Aert – 140 punten

Stand Wereldbeker vrouwen (na Zonhoven)

1. Fem van Empel – 355 punten

2. Puck Pieterse – 320 punten

3. Shirin van Anrooij – 239 punten

4. Inge van der Heijden – 207 punten

5. Ceylin del Carmen Alvarado – 203 punten

6. Denise Betsema – 181 punten

7. Lucinda Brand – 169 punten

8. Marie Schreiber – 151 punten

9. Manon Bakker – 144 punten

10. Hélène Clauzel – 129 punten

Favorieten mannen

Twee weken voor het WK veldrijden krijgen we, voor de laatste keer dit veldritseizoen, een confrontatie te zien tussen ‘De Grote Drie’. Aangezien wereldkampioen Tom Pidcock zijn titel niet gaat verdedigen in Hoogerheide, gaan we hem niet meer in actie zien tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Kan Pidcock op dit traject, dat enigszins te vergelijken is met een mountainbike-parcours, nog een keer excelleren in het veld? De Brit is namelijk de regerend olympisch kampioen op de mountainbike.

Wie ook veel ervaring heeft in het mountainbiken, is Mathieu van der Poel. De Nederlandse alleskunner van Alpecin-Deceuninck, die donderdag zijn 28ste verjaardag vierde, verbleef de afgelopen weken in Spanje op trainingskamp, waar hij veel trainingsuren maakte en herstelde van een rugblessure. Die kwetsuur vormt geen problemen richting het WK, maar de vraag is hoe het zondag voelt voor MVDP. Op een snel parcours komt hij normaal gesproken wel goed uit de voeten. Kan hij dan meedoen om de zege?

Wout van Aert is toch wel de man to beat in Benidorm. We zullen hem in Spanje voor het eerst in lange tijd zien in het geel-zwart van Jumbo-Visma, want vorige week raakte hij zijn Belgische titel kwijt. Sinds zijn entree dit seizoen eindigde Van Aert altijd als eerste of tweede, en zijn laatste drie crossen wist hij te winnen: in Koksijde, Gullegem én Zonhoven. De afgelopen weken gebruikte WVA om te trainen in Spanje, deels met oog op het WK in Hoogerheide en deels met oog op het wegseizoen. Wie kan een frisse en opgeladen Van Aert verslaan in Benidorm?

Als we kijken naar de outsiders, dan komen we uit bij de favorieten van de afgelopen nationale kampioenschappen. In Lokeren kregen we (bijna letterlijk) een gevecht tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Dat BK en de daaropvolgende cross in Otegem ontaardde in een relletje. Er werd over en weer met modder gegooid. Met de vorm van Sweeck en Vanthourenhout zit het wel goed, maar een podiumplek lijkt het hoogst haalbare voor hen. Ook Eli Iserbyt, vierde op het BK, zal daarop hopen. Hij lijkt echter niet in zijn beste vorm te steken.

Op het NK modderlopen in Zaltbommel was het Lars van der Haar die zegevierde na een duel met ploeggenoot Joris Nieuwenhuis. De kersverse Nederlandse kampioen was toen echter niet geheel in topvorm en hij vond er geen parcours op zijn maat. In Benidorm zal de kopman van Baloise Trek Lions zich meer thuis voelen. Het parcours wordt vergeleken met Heusden-Zolder, een wedstrijd waar Van der Haar al jarenlang goed scoort. Met de vorm van Nieuwenhuis zit het, getuige zijn NK-prestatie, ook wel goed. Hij hoopt dat door te trekken naar het WK in eigen land.

Dan is er nog een hele reeks renners die zullen hopen op een mooie uitslag in de top-10. Zo is Kevin Kuhn (die niet meer in zijn Zwitserse kampioenstrui zal rijden) altijd goed op snelle parcoursen en moet ook rekening gehouden worden met Belgen Niels Vandeputte en Jens Adams, die ook een goede positie in de Wereldbeker te verdedigen hebben. Tot slot noemen we nog Zdeněk Štybar, die in 2009 won in Igorre, en natuurlijk verdient thuisfavoriet Felipe Orts een vermelding.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Mathieu van der Poel, Tom Pidcock

* Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Lars van der Haar

Favorieten vrouwen

Net als bij de mannen staan ook bij de vrouwen ‘de Grote Drie’ van dit seizoen aan het vertrek in Benidorm. Dat betekent dat we ons mogen verheugen op een strijd tussen Fem van Empel, Puck Pieterse en de teruggekeerde Shirin van Anrooij. Voor de kampioenschappen was Van Anrooij de vrouw-in-vorm met drie zeges op rij in Loenhout, Koksijde en Zonhoven.

Op het NK veldrijden ontbrak de renster van Baloise Trek Lions. Ze koos voor een stage in Spanje en zal dus goed uitgerust aan de start verschijnen in Benidorm. Een keuze die ze nog niet gemaakt heeft, is die tussen de elite- en de beloftencategorie. Dat deed Puck Pieterse wel al. Op het afgelopen Nederlands kampioenschap pakte dat goed uit voor haar, want ze veroverde het goud bij de elites en zal dus voor het eerst aan de start verschijnen in het rood-wit-blauw.

Voor Fem van Empel draaide het NK uit op een kleine teleurstelling, want ze eindigde slechts als derde. De Europees kampioene kwam niet in haar ritme, gaf aan het echte crossgevoel te missen en wat last te hebben van haar rug. Na Zaltbommel vertrok ze gelijk op trainingskamp, wat ze combineert met de Wereldbeker. Komt ze in Benidorm beter voor de dag dan op het Nederlands kampioenschap? Dan zal de leidster in het WB-klassement met Van Anrooij en Pieterse af moeten rekenen om te kunnen winnen.

Bijna de complete Nederlandse top is aanwezig in Benidorm, behalve Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Op wie we wel moeten letten, zijn de immer constante Lucinda Brand en wereldkampioene Marianne Vos. Het snelle parcours past beter bij de kwaliteiten van Vos dan het NK van afgelopen zondag, waar ze op grote achterstand gereden werd door Pieterse. In aanloop naar het WK zal de Brabantse dan ook willen laten zien dat haar conditie groeiende is.

De tegenstand zal onder meer komen van Marion Norbert Riberolle, die in Otegem won nadat haar BK gekenmerkt werd door pech. Ze moet de Belgische eer hoog houden bij afwezigheid van veertienvoudig nationaal kampioene Sanne Cant. Maar wellicht biedt Benidorm nog meer kansen voor toptalente Zoe Bäckstedt, die vorige week Brits kampioen werd. Zij wist de afgelopen weken tussen de elite-vrouwen al de nodige knappe uitslagen bij elkaar te rijden.

Daarachter zit nog een grote groep outsiders, met onder meer de Italiaanse Silvia Persico, de Hongaarse Blanka Kata Vas en de Luxemburgse Marie Schreiber. Zij zullen door hun wegervaring goed uit de voeten moeten kunnen in Benidorm. Ook Clara Honsinger en het Franse multitalent Line Burquier, die ook op de MTB imponeert, moeten in de gaten gehouden worden. De beste Spaanse renster in het peloton is Lucia González, maar zij zal niet meedoen om de zege.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Shirin van Anrooij

** Puck Pieterse, Fem van Empel

* Lucinda Brand, Marianne Vos, Zoe Bäckstedt

Weer en TV

De Spaanse zon mag zondag dan wel volop schijnen in Benidorm, heel warm is het niet aan de Costa Blanca. Dat laat Meteovista ons weten. Toch zijn temperaturen rond de 11 en 12 graden Celsius aangenaam voor de heren en dames crossers. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden.

De Wereldbeker in Benidorm is live te zien op Eurosport 1 (de vrouwen vanaf 14.15 uur, de mannen van start tot finish). Bij Telenet Play Sports en Proximus Pickx+ Sports 1 zijn beide wedstrijden vanaf 13.15 uur in zijn geheel live te zien. Ook online bij Eurosport.nl, Discovery+, GCN+ en de Belgische tv-zenders is de cross volledig live.

Kan je niet kijken, dan is er op WielerFlits een speciaal liveblog waarin je niets hoeft te missen van de hoofdwedstrijden in Benidorm.