Wereldbeker Benidorm 2023: Liveblog – Nieuw duel Van der Poel tegen Van Aert zondag 22 januari 2023 om 09:30

Huidige Kopgroep

Zondag 22 januari 2023 staat in het veldrijden in het teken van de Wereldbeker in Benidorm. Het is voor het eerst in jaren dat de cross neerstrijkt in Spanje, aan de Costa Blanca om precies te zijn. WielerFlits zocht al uit hoe de Wereldbeker in Benidorm belandde en hij verkende het parcours in de badplaats. In ons liveblog mis je niets van de wedstrijden.



Wie denkt aan een cross in een kustplaats, denkt aan een strandcross door het mulle zand. Niets is minder waar in Benidorm, waar het veldritpeloton een atypisch crossparcours voorgeschoteld krijgt. Het parcours bestaat grofweg uit twee delen die in twee verschillende parken liggen. Het eerste deel loopt door een typisch stadspark met strakke gazons, bankjes en een speeltuin, terwijl het tweede deel meer weg heeft van een verwilderd bos met tal van kleine paadjes.

Lees meer: Hoe de Wereldbeker veldrijden in badplaats Benidorm is beland

“Ik denk dat het een leuk circuit is, zeker door het grote hoogteverschil van het laagste punt naar boven en de technische afdaling die daarop volgt”, zegt Spaans kampioen Felipe Orts over het 3.180 meter lange parcours. “Ik denk dat we een cross als in Heusden-Zolder krijgen. Het zal een snelle wedstrijd worden, die vanzelf open gaat breken.”

Tussen 09.30 en 13.00 uur zijn eerst de jeugdcategorieën aan de beurt, waarna de elite vrouwen om 13.40 uur starten aan hun cross. Daarna is het vanaf 15.10 uur de beurt aan de mannen. Mis niets van de Wereldbeker van Benidorm in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de cross kan je bespreken in onze live chat.

Lees meer: Dit is het parcours van de nieuwe wereldbekercross in Benidorm