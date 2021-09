Zes ploegen ontvangen wildcard voor Ronde van Lombardije

RCS Sport heeft zes wildcards uitgedeeld voor de aankomende Ronde van Lombardije. Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic moesten op basis van hun prestaties in 2020 verplicht een uitnodiging ontvangen en die hebben zij ook geaccepteerd. Daarnaast zijn de vier Italiaanse ProTeams welkom.

Alle negentien WorldTour-ploegen zijn verplicht om op 9 oktober te starten in de Ronde van Lombardije, waaronder dus Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert. Daarnaast mag de organisatie zes ProTeams uitnodigen. Naast Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic zijn dat Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè, EOLO-Kometa en Vini Zabù.

We krijgen in ieder geval een nieuwe winnaar van Il Lombardia, omdat titelverdediger Jakob Fuglsang door een blessure zijn seizoen heeft moeten beëindigen.

Milaan-Turijn en Gran Piemonte

Ook de deelnemende ploegen voor Milaan-Turijn (6 oktober) en Gran Piemonte (7 oktober) zijn bekendgemaakt. In Milaan-Turijn staan vijftien WorldTour-teams en acht wildcardploegen aan het vertrek: Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè, Caja Rural-Seguros RGA, EOLO-Kometa, Euskaltel-Euskadi, Gazprom-Rusvelo, Arkéa-Samsic en Vini Zabù. In Gran Piemonte, waar dertien WT-teams starten, neemt Rally de plek in van Caja Rural.

In Giro di Sicilia (28 september-1 oktober) zijn Israel Start-Up Nation, Movistar, Team DSM, Trek-Segafredo en UAE Emirates erbij. Daarnaast verschijnen Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè, Caja Rural-Seguros RGA, EOLO-Kometa, Euskaltel-Euskadi, Gazprom-Rusvelo, Rally en Vini Zabù aan het vertrek. Amore e Vita, D’Amico-UM Tools, Giotti Victoria-Savini Due, Mg.k Vis VPM, Colpack-Ballan, Work Service Marchiol Dynatek, Zalf Eurombil Fior maken de startlijst compleet.