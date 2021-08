Einde seizoen voor Jakob Fuglsang na val in Benelux Tour

Jakob Fuglsang zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Deense klimmer kwam maandag al vroeg in de openingsetappe van de Benelux Tour ten val en werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Daar constateerden de artsen een breuk in het schouderblad en een gebroken sleutelbeen.

Voor de 36-jarige Fuglsang kwam er na honderd kilometer al een einde aan de Benelux Tour. De Deense kopman van Astana-Premier Tech besloot namelijk halverwege de openingsrit van Surhuisterveen naar Dokkum af te stappen. Hij was onderweg ten val gekomen en werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Fuglsang gaat in België onder het mes voor zijn gebroken schouderblad en sleutelbeen. De ervaren klimmer, die een aflopend contract heeft bij zijn huidige werkgever, zal dit seizoen geen rugnummer meer opspelden. Fuglsang wilde zich via de Benelux Tour klaarstomen voor het WK wielrennen in België en de Italiaanse najaarsklassiekers, met als klapstuk de Ronde van Lombardije, waar hij zijn titel zou verdedigen.

Fuglsang moest het dit seizoen vooral doen met ereplaatsen. Zo werd hij derde in de Ronde van Zwitserland, achtste in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en negende in Strade Bianche. De Tour de France en de Olympische Spelen draaiden echter uit op een teleurstelling.