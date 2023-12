dinsdag 26 december 2023 om 13:23

Zelfde kleuren, nieuw design: Intermarché-Wanty presenteert tenue voor 2024

Intermarché-Wanty, de opvolger van Intermarché-Circus-Wanty, heeft de outfit voor 2024 onthuld. De renners zullen volgend jaar koersen in het herkenbare kleuren, maar de vormgeving van het tenue is wel iets anders. Ook is er een nieuwe kledingsponsor: het Belgische Verge Sports vervangt het Italiaanse Nalini.

Net als vorig jaar, bevat de nieuwe kleding weer wit, blauw, fluorgeel en een klein beetje rood. Deze kleuren zijn ditmaal in wat strakke vakken over het shirt verdeeld. Zoals bekend, zal Circus geen titelsponsor meer zijn en dus is ook de naam van het tenue verdwenen. Dit zorgt ook nog een verandering in de broek. Vorig jaar waren de broekspijpen fluorgeel, nu blauw.