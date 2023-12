zaterdag 30 december 2023 om 12:53

Gijs Van Hoecke vindt op de valreep nieuwe ploeg en keert terug naar hoogste niveau

Gijs Van Hoecke zal volgend jaar uitkomen voor Intermarché-Circus-Wanty. De Belgische renner moest op zoek naar een nieuwe ploeg nadat de mannenploeg van Human Powered Health definitief stopte. Van Hoecke, die het team vervolledigt, heeft een contract getekend voor twee jaar.

De 32-jarige Van Hoecke is inmiddels een van de ervaren renners in het peloton. Zo heeft hij al zes jaar in een WorldTeam gereden, onder meer bij LottoNL-Jumbo en AG2R Citroën. Na een jaartje bij het Amerikaanse Human Powered Health keert hij nu terug naar het hoogste niveau.

“Na mijn jaren bij LottoNL-Jumbo, waar ik aan de zijde reed van sprinters als Dylan Groenewegen of Danny van Poppel, kijk ik er erg naar uit om weer een rol te spelen in een groep vol met talentvolle sprinters. Ik ben ook blij dat ik een bijdrage kan leveren aan de kern voor de klassiekers”, vertelt Van Hoecke op de ploegsite.

Aike Visbeek geeft ook een woordje uitleg bij de transfer: “Gijs Van Hoecke heeft het profiel dat we zochten om onze ploeg voor 2024 te versterken. Hij heeft ervaring in de klassiekers en in sprinttreinen en staat ook bekend als een perfecte ploegmaat. Met zijn professionele aanpak en zijn positieve en serieuze houding zal hij waarde en ervaring toevoegen aan onze groep jonge talenten.”