woensdag 17 januari 2024 om 11:53

Weer een ereplaats voor Biniam Girmay in Tour Down Under: “Ben wel teleurgesteld”

Derde in Tanunda, vierde in Lobethal. Biniam Girmay is met twee ereplaatsen begonnen aan de Tour Down Under. De snelle Eritreeër van Intermarché-Wanty hoopte zich woensdag te mengen in de strijd om de dagzege, maar kende een verre van vlekkeloze laatste kilometer.

Girmay kwam vlak voor de sprint, op zo’n vijfhonderd meter van de finish, in aanraking met Julian Alaphilippe, zo vertelde hij na afloop van de tweede etappe aan Cyclingnews. “Ik raakte hem, ik denk bij zijn voet. Hierdoor verloor ik opeens heel veel snelheid en kon ik mijn sprint niet rijden zoals ik voor ogen had. Maar uiteindelijk was Del Toro wel de sterkste, denk ik.”

De zege ging uiteindelijk naar het Mexicaanse toptalent Isaac Del Toro, die het uitgedunde peloton wist te verrassen met een late uitval. Girmay spurtte daarachter dus nog naar een vierde plaats, maar had op meer gehoopt. “Ik heb mijn best gedaan om de finale te overleven en dus ben ik wel teleurgesteld. We hadden ook niet genoeg renners meer om de boel te controleren.”

Nog twee(?) kansen

De 23-jarige Girmay, die na twee etappes wel de eigenaar is van de blauwe puntentrui, krijgt normaal gesproken nog twee kansen op dagsucces. Op donderdag en vrijdag zijn de rappe mannen normaliter weer aan zet. “Die etappes zijn, te beginnen met die van morgen, eenvoudiger. Er komen nog kansen”, blijft hij optimistisch.