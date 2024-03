zondag 24 maart 2024 om 18:36

Intermarché-Wanty wuift kritiek weg na Gent-Wevelgem: “Was niet aan ons om te rijden”

Video Intermarché-Circus-Wanty leek tijdens Gent-Wevelgem bij de derde passage van de Kemmelberg in een positie te zitten om de leiders Mathieu van der Poel en Mads Pedersen terug te halen. Toch besloot de ploeg niet vol te jagen en stuurde zij Hugo Page vooruit. Performance manager Aike Visbeek geeft zijn ploeg na afloop bij WielerFlits een voldoende en staat achter deze koerswijze. “Er waren genoeg sterke renners. Moeten wij dan dat gat dichtrijden?”

“Ik denk dat we als ploeg sterk gereden hebben”, opent Aike Visbeek . “In de waaiers zaten we met drie man voorin. Ook de Kemmelpassage was goed, maar die groep met Mathieu rijdt weg. Met iets meer zelfvertrouwen hadden we daar meer kunnen doen. Daarna hebben we het geprobeerd met Hugo, maar de kans was toen klein als je kijkt naar de sprintersploegen erachter. We eindigen met een top-10. Het is niet super goed, maar wel een voldoende. Hier kunnen we verder mee”, vat de performance manager de koers samen.

Toch had zijn ploeg voor de laatste passage van de Kemmelberg nog veel renners in het peloton, waaronder sprinters en kanshebbers Biniam Girmay en Hugo Page. Hadden zij niet moeten proberen het gat te dichten? “Je moet kijken hoe de situatie dan is. Hugo voelde zich tot dan toe niet super en wilden de sprong maken om zichzelf wat tijd te geven op de Kemmelberg. We hadden niet het zelfvertrouwen om het dicht te gooien. Verder krijg je dan ook het risico dat Biniam Girmay geïsoleerd kan raken.”

“Je zit met grote sprintersploegen daar. Ik denk dat we met de situatie met Hugo een goede situatie hadden. Er zijn op dat moment nog veel sterke renners en moeten wij dan het gat dichtrijden? Ik denk dat wij dan eerder nog iets hadden moeten proberen. Biniam had vrijdag al zijn tank compleet leeggereden. Als het zo’n koers is geweest met vrijdag in zijn benen, dan ben je niet zeker van de zege met mannen als Kooij en Philipsen er nog bij. Ik had niet het gevoel dat wij de overwinningen aan het weggeven waren.”

Ten slotte geeft Visbeek nog een update over Mike Teunissen. De Nederlander kwam drie kilometer voor de meet ten val. “Mike reed vandaag goed. Hij heeft niet zijn sleutelbeen gebroken. Wel heeft hij enkele wonden aan zijn handen. Hopelijk is hij voor woensdag op tijd fit. Veel van onze mannen rijden sterk. We liggen op schema. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken.”