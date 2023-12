dinsdag 12 december 2023 om 16:19

Supermarktketen Intermarché verlengt sponsorcontract met gelijknamige wielerploeg

Intermarché verlengt zijn verbintenis en blijft zo de eerste titelpartner van het gelijknamige WorldTour-team. Dat heeft de Belgische formatie dinsdag bekendgemaakt. De ploeg zal in 2024 onder de naam Intermarché-Wanty zijn wedstrijden afwerken.

De internationale supermarktketen van de groepering Les Mousquetaires heeft vestigingen in negen verschillende landen, waaronder België, Frankrijk en Polen, en telt 1.800 Franse en 160 Belgische supermarkten. Intermarché besloot zich eind 2020 aan te sluiten bij het project van teammanager Jean-François Bourlart, om de formatie te vergezellen bij de overstap naar de WorldTour.

En met succes, want de ploeg wist sindsdien 53 overwinningen te boeken. Intermarché-Circus-Wanty wist meerdere mijlpalen te bereiken. Zo won de formatie vijf etappes in de grote rondes en boekte het met de Eritreeër Biniam Girmay een historische zege in Gent-Wevelgem.

Intermarché is zeer tevreden over de huidige samenwerking en blijft dus aan boord als eerste titelpartner van het gelijknamige WorldTour-team. Voor 2024 associeert Intermarché zich, in de benaming van het Waalse WorldTeam, dus opnieuw met de groep Wanty uit Binche. Dit is een internationale expert in alle sectoren van bouw-, afbraak- en wegenwerken. Wanty wordt eveneens titelpartner van de continentale opleidingsploeg Wanty-ReUz-Technord.

Groeiproces

“We zijn verheugd om de verlenging van onze samenwerking met Intermarché als titelpartner aan te kondigen”, is Bourlart in zijn nopjes. “In de huid van Klein Duimpje, maar geanimeerd door het motief “allen samen”, zijn we er de afgelopen jaren in geslaagd om onze respectievelijke groei verder te zetten. Samen hebben we hoogtepunten bereikt door de waarden van het samen leven hoog in het vaandel te dragen en ons te concentreren op wat essentieel is.”

“We delen dezelfde ambitie om stap voor stap te groeien. Dat heeft zich recent geuit in onder meer de verdubbeling van het aantal Intermarché-supermarkten in België, of binnen onze structuur in een uitbreiding met een continentaal Development Team. Ik ben ervan overtuigd dat deze verlengde samenwerking het voor ons mogelijk zal maken om om onze plaats in de WorldTour te verstevigen. We zullen samen nog mooie seizoenen en talrijke onvergetelijke momenten beleven.”

De Belgische ploeg maakt geen melding van de exacte duur van het nieuwe contract.