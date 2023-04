Zeeman ook zonder Monument trots op voorjaar: “Wout botst op betere tegenstander”

Jumbo-Visma was in de eerste maanden van 2023 uiterst succesvol. Maar zonder winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix zou het voorjaar niet geslaagd zijn, zei sportief manager Merijn Zeeman na afloop van Dwars door Vlaanderen. Vindt Zeeman dat nu, na het mislopen van beide Monumenten, nog steeds? “Ik heb dat toen al genuanceerd uitgelegd. Ik ben ongelofelijk trots op dit seizoen”, zegt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Zowel met de klassieke als met de klassementsploeg rijden we ons beste voorjaar ooit. We wonnen drie World Tour-rittenwedstrijden en vijf klassiekers. Dat is fantastisch”, vervolgt Zeeman. “Alleen was het ons droomdoel om de Ronde of Roubaix te winnen. Dat zijn de heroïsche wedstrijden die iedere ploeg ooit wil winnen. Zelfs nog vóór de Ronde was de enige conclusie dat we het al fantastisch hadden gedaan. Alleen, maar ook echt alléén: de slagroom ontbreekt. Volgend jaar gaan we er opnieuw voor.”

Zeeman zegt dat hij in Parijs-Roubaix een ‘fantastische wedstrijd’ heeft gezien. “Van start tot finish. Alles liep perfect, tot Laporte wegviel. Wout kwam alleen te zitten en reed een geweldige wedstrijd tegen een fantastische Van der Poel, die nog een paar wereldtoppers bij zich had. Ik zat op het puntje van mijn stoel toen Wout die actie deed en in een heel kansrijke positie terechtkwam, maar vervolgens heb ik gevloekt toen het noodlot toesloeg. Dat was enorm balen, maar het is des te knapper dat hij zich toch weer opricht en doorgaat om voor een podium te rijden.”

Wout van Aert

Hoe kijkt Zeeman naar het algehele voorjaar van Van Aert? “Ik heb vorige week al tegen Wout gezegd dat het extra knap was dat hij een mooie klassieker (de E3 Saxo Classic, red.) wist te winnen tegen Van der Poel en Pogacar, de twee beste renners van het moment. Daarin moest hij enorm vechten om bij hen te blijven en dat hij ook nog wist te winnen, was geweldig. Hij heeft in twee Monumenten het podium gehaald en plakte daar nog een geweldige Gent-Wevelgem aan vast.”

“Alleen is het nog belangrijker wat Wout voor ons team en deze sport doet. Hij is veel meer dan een renner die wedstrijden wint. Dat onze klassieke ploeg het zo goed doet, komt doordat hij zo gedreven is en anderen beter maakt door iedereen tot het uiterste te pushen. Hopelijk doet hij dat nog vele jaren bij ons. Wij zijn Wout alleen maar heel veel dank verschuldigd.”

“Mathieu was beter in de Ronde, beter in Roubaix”

In de E3 Saxo Classic wist Van Aert zijn eeuwige concurrent Mathieu van der Poel te kloppen, maar in een rechtstreeks duel is het vaak andersom. Zeeman denkt echter niet dat Van der Poel bij Van Aert in het hoofd zit. “Zondag stonden er vijfentwintig teams aan de start die allemaal voor een podiumplek komen. Er is op dit moment alleen een groepje renners dat erboven uitsteekt. Het niveau is ontzettend hoog en wij knokken mee. Mathieu is een fantastische renner. Dat hij twee Monumenten wint, is ongekend.”

“Daar hebben wij veel respect voor, maar het motiveert ons alleen maar meer om hem te verslaan, net als Pogacar. Mathieu was beter in de Ronde, beter in Roubaix. Wout was ontzettend goed, maar botst op een betere tegenstander. Dat is sport. Dat maakt hen zulke mooie atleten waar iedereen zoveel plezier aan beleeft. Daar moeten we gewoon met veel waardering naar kijken. Zij tillen de sport naar een hoger niveau.”

