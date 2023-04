Jumbo-Visma na derde plek Wout van Aert in Parijs-Roubaix: “Interne doelstellingen niet gehaald”

Video

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix waren de grote doelen van Jumbo-Visma-kopman Wout van Aert voor dit voorjaar. Met een vierde plaats in Vlaanderen en een derde plaats in Roubaix is winnen niet gelukt. “Onze interne doelstellingen hebben we niet gehaald. Dat zullen we evalueren”, vertelt ploegleider Arthur van Dongen tegen WielerFlits.

“Wij hebben de nodige pech gehad op beslissende momenten”, blikt Van Dongen terug. “We verliezen Dylan van Baarle in het Bos van Wallers, daar verliezen we Christophe Laporte door een lekke band en wat Wout overkomt is super zuur, zo diep in de finale.”

Vroeg in de koers, op ruim 100 kilometer van de finish, opende Jumbo-Visma de finale. “We stonden er goed voor met Christophe en Wout vooraan in het Bos. Daarna hebben we nog wel druk gezet met Nathan Van Hooydonck en Christophe, zodat Wout zich vooraan kon sparen. Ik denk dat hij een heel goede aanval plaatst, maar hij krijgt pech op een beslissend moment”, zegt de ploegleider over de lekke band van Van Aert op Carrefour de l’Arbre.

Vol ongeloof

“Hij was nog heel fris… Dan zit je vol ongeloof”, aldus Van Dongen. “Maar je weet dan wel dat het heel moeilijk gaat worden. Toch hebben we wel weer een podiumplaats. Dus ondanks alle tegenslag wel een dikke pluim voor de ploeg.”

Ondanks vijf zeges in Vlaamse klassiekers zei sportief manager Merijn Zeeman dat het voorjaar toen nog niet geslaagd was voor Jumbo-Visma. “Merijn bedoelde dat wij nog een aantal andere doelstellingen hadden”, zegt Van Dongen. “Desalniettemin kijken we terug op een heel geslaagd voorjaar. Als je vijf klassiekers wint, je wint de laatste drie WorldTour-koersen en we hebben 24 overwinningen op dit moment. Dan ben je als ploeg heel goed bezig. Blijft wel dat we onze interne doelstellingen niet hebben gehaald. Dat zullen we evalueren.”