Zeeman na opgave Roglic: “Hij wordt letterlijk uit de Tour gebeukt door Colbrelli”

Merijn Zeeman heeft na de opgave van Primož Roglič nog maar eens gewezen naar Sonny Colbrelli. De ploegleider van Jumbo-Visma is nog altijd van mening dat de Italiaanse kampioen de Sloveense favoriet uit de koers heeft ‘gebeukt’. “De enige uitdager van Tadej Pogačar is niet meer in de Tour”, vertelt Zeeman aan de NOS.

“Hij wordt letterlijk de Tour uitgereden”, aldus Zeeman voor de start van de negende etappe. Eerder op de ochtend had de Nederlandse formatie besloten om de nummer twee van vorig jaar uit koers te halen. De manier waarop doet de ploeg pijn. “Dat maakt het pijnlijk en moeilijk om te accepteren. Maar dan is er ook geen andere conclusie mogelijk.”

“Vallen hoort erbij, als het in de hectiek gebeurt, maar hier wordt hij letterlijk uit de Tour gebeukt. Dat is moeilijk te accepteren”, stelt de ploegleider. Hij wijst daarbij naar Colbrelli, die in de derde rit in aanraking kwam met Roglič. De Italiaan ontkent en zegt dat de sturen in elkaar bleven haken. “Wij hebben daar een andere versie van. Het is gebeurd. Maar laat ik het zo zeggen: de enige uitdager Pogačar is niet meer in de Tour.”

‘Er komen nog meer wedstrijden aan, bijvoorbeeld de Vuelta’

Aanvankelijk was het plan om op de eerste rustdag de balans op te maken met Roglič, maar na de bergrit naar Le Grand-Bornand stapt de Sloveen niet meer op. “Omdat Primož gisteren heeft gevoeld dat er geen enkele verbetering optrad. Het deed veel pijn en kostte veel energie. We hebben samengezeten en gezegd dat het geen zin had”, aldus Zeeman.

“We moeten ook realistisch naar zaken kijken. De Tour is de belangrijkste wedstrijd, maar er komt nog meer. Bijvoorbeeld de Vuelta. Als je hier doordoet, dan ben je aan het einde zo uitgewrongen en kapot dat je dat ook niet haalt. Dan is het zaak om er eerlijk naar te kijken. Hoe hard het ook is.”