Tour 2021: Gehavende Primoz Roglic gaat niet meer van start

Jumbo-Visma zal het de komende Tourritten moeten stellen zonder Primož Roglič. De Sloveen heeft, in samenspraak met zijn ploeg, besloten om uit de ronde te stappen. De ronderenner heeft nog te veel last van zijn blessures en richt zich op nieuwe doelen.

Roglič kwam in de derde etappe van de Tour de France, met aankomst in Pontivy, zwaar ten val en moest gehavend verder. Zijn blessures eisen hun tol en zorgen ervoor dat de nummer twee van vorig jaar de strijd moet staken. “We hebben gezamenlijk deze keuze gemaakt”, laat de Sloveen weten in een perscommuniqué van zijn werkgever Jumbo-Visma.

“Het heeft geen zin om op deze manier door te gaan. Het is nu zaak om te herstellen en te focussen op mijn nieuwe doelen. Ik ben erg teleurgesteld dat ik de Tour moet verlaten, maar ik moet het accepteren zoals het is. Ik blijf optimistisch en kijk vooruit. Direct na mijn valpartij in de derde etappe had ik niet gedacht dat dit mijn vertrek uit de Tour zou inleiden.”

“Ik kijk nooit zo ver vooruit. Na een aantal dagen zag ik dat ik niet vooruit ging in mijn herstel. Ondanks dat ik mezelf in de tijdrit verbaasd heb, had ik de dagen daarna weer een slecht gevoel. De lange en zware etappes eisen hun tol. Daar ga ik nu van herstellen.” Roglič is na Robert Gesink de tweede uitvaller van Jumbo-Visma in deze Tour.