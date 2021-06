Colbrelli reageert op incident met Roglic: “Ik ben niet de schuldige”

Sonny Colbrelli heeft via zijn ploeg Bahrain Victorious gereageerd op het incident met Primož Roglič in de finale van de derde etappe van de Tour de France. Na een aanraking met de Italiaanse kampioen kwam de Tourfavoriet hard ten val. Roglič noemde het een bodycheck, maar Colbrelli spreekt dat tegen.

“Natuurlijk is het nooit leuk om iemand te zien vallen”, begint de sprinter. “De valpartij met Roglič was vooral ongelukkig. Het peloton maakte een beweging van links naar rechts op de smalle wegen in de finale van de rit. Roglič kwam van achter om op te schuiven en onze sturen bleven in elkaar haken.”

Vervolgens kwam de kopman van Jumbo-Visma ten val. “We lagen bijna allebei op de grond”, zegt Colbrelli. “Alleen door wat geluk kon ik zelf op mijn fiets blijven zitten. Mijn reactie na de crash was meer uit angst van iets anders. Ik vind het jammer voor Roglič en had gewild dat het nooit was gebeurd, maar ik denk dat ik niet de schuldige ben.”

Uiteindelijk overleefde Colbrelli de chaotische finale naar Pontivy. Hij leek te kunnen sprinten om de ritzege, maar moest in extremis nog uitwijken voor de valpartij van Caleb Ewan en Peter Sagan. De Italiaanse kampioen moest het daardoor doen met een vijfde plaats.

Colbrelli "body-check" vs Roglic (according to Rogla). Jury report is very late today, wondering if something is ongoing behind the scenes. #TDF2021 pic.twitter.com/h6iZ4fnTP2 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 28, 2021