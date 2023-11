dinsdag 28 november 2023 om 19:07

Zdenek Stybar zet na WK veldrijden in ‘zijn’ Tábor definitief een punt achter carrière

Zdeněk Štybar kondigde half oktober zijn afscheid aan als wegwielrenner, maar zal deze winter nog wel te bewonderen zijn in het veld. De inmiddels 37-jarige Tsjech werkt de komende weken en maanden toe naar het WK in ‘zijn’ Tábor, waarna hij definitief een punt zal zetten achter zijn wielercarrière.

Dat heeft Štybar dinsdag aangekondigd tijdens een persconferentie in de Tsjechische hoofdstad Praag. De renner kiest dus voor een afscheid in eigen land en voor eigen volk, in de plaats waar hij in 2010 zijn eerste wereldtitel in het veld wist te veroveren. Daarna volgden er ook nog regenboogtruien in Sankt Wendel (2011) en Hoogerheide (2014). Na een derde veldritwereldtitel ging zijn focus volledig naar het wegwielrennen.

Stybar groeide ook uit tot een zeer succesvol wegwielrenner, met zeges in Strade Bianche (2015), de E3 BinckBank Classic (2019) en Omloop Het Nieuwsblad (2019) als sportieve uitschieters in het klassieke werk. Ook stond de Tsjech twee keer op het podium (2e in 2015 en 2017) van zijn geliefkoosde klassieker Parijs-Roubaix. Verder won hij onder meer een rit in de Tour de France, Vuelta a España en het eindklassement van de Eneco Tour.

Na enkele mindere jaren bij eerst Deceuninck-Quick-Step en vervolgens Jayco AlUla besloot Stybar in oktober zijn afscheid als wegwielrenner aan te kondigen. Heel even leek de coureur terug te komen op zijn beslissing – hij was namelijk in gesprek met de continentale ploeg ATT Investments voor 2024 – maar Stybar weet het nu zeker. Hij zal na het WK veldrijden (4 februari) – zijn laatste koers als wielrenner – helemaal afzwaaien.