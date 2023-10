dinsdag 17 oktober 2023 om 19:40

Zdenek Stybar zet nu ook definitief een punt achter zijn wegcarrière

Zdenek Stybar was twee weken geleden al voor 99% zeker, maar de Tsjech heeft nu via Instagram ook echt zijn afscheid als wegwielrenner aangekondigd. “Het ging niet helemaal zoals verwacht, maar het leven zou saai zijn als we alles konden plannen, toch?”, laat de 38-jarige Tsjech weten.

Stybar kwam dinsdag nog een laatste keer in actie als wegrenner in de slotrit van de Gree-Tour of Guangxi, maar nu zit zijn avontuur er definitief op. “Dit is het dan. De laatste WorldTour-koers uit mijn carrière”, postte Stybar na de wedstrijd op Instagram. “Het ging niet helemaal zoals verwacht, maar het leven zou saai zijn als we alles konden plannen, toch? Het is nu tijd om alles neer te leggen en over de toekomst na te denken.”

De Tsjechische klassiekerspecialist kampte de laatste jaren met de nodige fysieke malheur en haalde zo niet meer zijn gewenste niveau. Ook dit jaar liet zijn lichaam hem meer dan eens in de steek. Stybar was vijf maanden uit de roulatie wegens een operatie aam de liesslagaders in beide benen. In de Arctic Race of Norway keerde hij weer terug in het peloton, maar een coronabesmetting gooide al snel weer roet in het eten.

Door de blessures en zijn aflopende contract bij Jayco AlUla zag hij de bui al hangen. “Het is niet hoe ik het mij had voorgesteld. Het is zeker niet hoe ik wilde stoppen. Het is niet door motivatie of omdat ik er te weinig voor heb gedaan. Na de operatie was ik echt gemotiveerd, maar spijtig genoeg is dat anders uitgedraaid”, klonk het twee weken geleden nog in gesprek met WielerFlits.

“Na al die jaren heb ik wel ervaring om de jongere coureurs te leiden. En de klassiekers zitten in mijn hart. Maar ik snap ook dat het niet makkelijk is voor mij om nog ergens te tekenen. Het is nu een groot vraagteken, maar aan de motivatie zal het niet liggen. Soms moet je het ook accepteren. Je kunt niet alles kiezen in je leven.”

Mooie erelijst

We zijn twee weken verder en het hoge woord is er nu uit: we zien Stybar in 2024 niet meer terug in het profpeloton. En zo komt er een einde aan een mooie carrière op de weg, nadat hij eerst furore had gemaakt in het veld. Als wegrenner won Stybar met Strade Bianche (2015), Omloop Het Nieuwsblad (2019) en de E3 BinckBank Classic (2019) enkele grote klassiekers. Ook won hij een etappe in de Tour de France en Vuelta a España.

Stybar was in zijn topjaren ook twee keer dicht bij de zege in zijn geliefkoosde wedstrijd, Parijs-Roubaix. In de edities van 2015 en 2017 eindigde hij als tweede op wielerbaan van Roubaix, nadat hij in een sprint werd geklopt door respectievelijk John Degenkolb en Greg Van Avermaet. Op zijn erelijst prijkt ook de eindzege in de Eneco Tour (2013), alsmede etappezeges in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Polen.

Terug naar de basis?

Stybar zal zijn wegfiets dus aan de wilgen hangen, maar lijkt nog wel van plan om in de winter nog veldritten te betwisten. “Ik duw nu even op de stopknop, maar begin daarna weer te trainen. Rond de kerstperiode hoop ik weer competitief te zijn in het veld”, gaf hij enkele dagen geleden nog aan in gesprek met Sporza. Interessant: het WK veldrijden zal dit veldritseizoen plaatsvinden in Tábor, waar Stybar als thuisrijder al wereldkampioen werd in 2010.