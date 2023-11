dinsdag 14 november 2023 om 09:31

Gaat Zdenek Stybar toch nog een jaartje door? Tsjech in gesprek met ploeg voor 2024

Zdeněk Štybar kondigde half oktober zijn afscheid aan als wielrenner, maar komt nu toch terug op die beslissing. Hij is in gesprek met ATT Investments, een Tsjechisch Continental-team, om zijn carrière mogelijk toch nog met een jaar te verlengen. Dat laat hij weten in gesprek met WeLoveCycling.

In oktober betwistte Štybar de Gree-Tour of Guangxi en Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon. Het leken zijn laatste wedstrijden te worden als renner. “Pas kort voor mijn reis naar China hoorde ik dat Jayco niet op mij rekende. Ik was erg teleurgesteld, ik had het niet verwacht. Ik hoopte dat we tot een overeenkomst zouden komen om de voorjaarsklassiekers nog te doen tot en met Parijs-Roubaix. Als ik de prestaties dan niet goed zouden zijn, zou ik er vrede mee hebben om te stoppen. Maar nu ben ik nog niet klaar om mijn carrière te beëindigen.”

Štybar begrijpt de keuze van Jayco AlUla om zijn contract niet te verlengen wel. “Zij moeten doorgaan en denken aan de toekomst. Ik word 38, heb een operatie aan mijn bekkenslagader en hart achter de rug en de vele jaren op de fiets hebben hun tol geëist van mijn knieën. Als ik me in de ploegleider verplaats, vind ik het logisch dat ze me geen contract geven. Anderzijds: toen ik erachter kwam met wie ze wél spraken… Ik weet dat ik zeker een hoger niveau zou halen dan zij.”

Renner of ploegleider?

Wellicht dat Štybar dat alsnog kan laten zien, want er zijn dus gesprekken gaande met het Tsjechisch ATT Investments. “Ja, dat is inderdaad een optie. Maar we moeten nog bekijken hoe dat precies zou gaan werken”, vertelt hij. “Ik sta open voor elk project dat ergens op slaat. Ik zit serieus te denken aan de mogelijkheid om bij dit Tsjechische team te werken. De ervaring die ik gedurende mijn carrière vergaard heb overbrengen op jonge jongens, zou volgend seizoen mijn doel kunnen zijn.”

Štybar zou het leuk vinden om zijn kennis ‘vanuit het zadel’ over te brengen, maar het is ook mogelijk dat hij in de volgwagen stapt. Hij ging onlangs naar Zwitserland om een ploegleiderscursus te volgen. “Er is ook een realistische optie om als ploegleider aan de slag te gaan bij een WorldTour-team”, klinkt het. “Maar het zal niet bij een van mijn voormalige ploegen uit de WorldTour zijn. Ik weet echter de precieze voorwaarden nog niet, de hoeveelheid koersdagen bijvoorbeeld. Ik kan dus niet zeggen of ik volgend jaar (in een andere functie dan renner) in de WorldTour blijf.”