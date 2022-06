Yves Lampaert: “Zo op de brandstapel komen, vond ik een beetje overdreven”

Yves Lampaert heeft drie dagen na zijn diskwalificatie in de Baloise Belgium Tour nog eens gereageerd op het incident in de Gouden Kilometer. De coureur van Quick-Step-Alpha Vinyl gebruikte onder meer zijn ellebogen om Tim Wellens te hinderen, waardoor ploegmaat Mauro Schmid de ronde kon winnen. “Het is uitvergroot geweest”, zegt Lampaert over de reacties.

“Ik ben een beetje geschrokken van de reacties”, laat Lampaert weten bij op Radio 2 West-Vlaanderen. Mede doordat hij Wellens flink hinderde, kon Schmid bonificatieseconden pakken in de Gouden Kilometer en zo de Baloise Belgium Tour winnen.

Achteraf werd Lampaert daarvoor gediskwalificeerd wegens gevaarlijk gedrag. Ook werd online veel gediscusseerd over het gedrag van Lampaert. Zelfs de wegcommissie van de UCI gaat er nog naar kijken.

Grijze zone

“Als ik de beelden terugzie, kan ik het wel begrijpen. Het was kantje boord, een grijze zone”, vindt Lampaert. “Maar om zo op de brandstapel te komen, vond ik een beetje overdreven. Maar ik heb me neergelegd bij de beslissing van de jury en heb mijn straf aanvaard.”

“Ik hoop dat we dat nu kunnen achterwege laten, op naar de volgende koersen. Het heeft geen impact op het BK tijdrijden morgen. Ik sta even gemotiveerd als anders aan de start, zoals altijd doe ik mijn best.”