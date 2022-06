Wielerwereld reageert op aanvaring Lampaert en Wellens in Belgium Tour

Overzicht

Er was zondag veel te doen over de slotfase van de Baloise Belgium Tour. De Gouden Kilometer besliste over eindwinst in de meerdaagse ronde, maar dit gebeurde wel na een aanvaring tussen Yves Lampaert en Tim Wellens. Die eerste werd na afloop gediskwalificeerd vanwege het hinderen van zijn landgenoot.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

“Uitsluiting van de wedstrijd en 200 Zwitserse frank boete voor Yves Lampaert wegens “afwijken van de gekozen baan en hierdoor een andere renner hinderen of in gevaar brengen en een onregelmatige sprint (met inbegrip van aan de trui of het zadel trekken van een andere renner, intimidatie of bedreiging, kopstoot, kniestoot, duwen met de schouder of hand, enz…)”, dat was na afloop het verdict in in het communiqué van de UCI-commissarissen.

Lampaert raakte door zijn diskwalificatie zijn top 10-notering in het algemeen klassement nog kwijt. Ook voor Wellens waren de druiven zuur. De renner van Lotto Soudal kon door de acties van Lampaert zijn kansen niet goed verdedigen bij de laatste sprints in de Gouden Kilometer en moest hij de eindzege in de Baloise Belgium Tour laten aan Mauro Schmid, een ploeggenoot van Lampaert bij Quick-Step Alpha Vinyl.

This stinks – UCI rules need a clause that leads not only to DSQ for a move like Lampaert’s but also to a penalty for an individual who benefits from unfair actions of a teammate. It’s a team sport. pic.twitter.com/IFFVDFO4cq — Robbie McEwen AM (@mcewenrobbie) June 19, 2022

Feit: Yves Lampaert is een zeer sympathieke kerel (ik spreek uit ervaring, als streekgenoot). Helaas ook een feit: zijn manoeuvre tov Tim Wellens was op en zelfs een beetje over het randje van het intimiderende/ontoelaatbare. https://t.co/VI7r4ywfyJ — Jonas Creteur (@jonas_creteur) June 19, 2022

Chapeau, Tim Wellens. I don’t think many of us would have been that professional and calm in a post race interview after what Lampaert did. — Daniel Lloyd (@daniellloyd1) June 19, 2022

Gouden kilometer #BaloiseBelgiumTour dat was er over … — Marc Sergeant (@marc_sergeant) June 19, 2022

Sven Nys over de bewogen Gouden Kilometer: “Grijze zone met Lampaert, reactie van Wellens is voorbeeld voor de jeugd” #RondevanBelgie #BaloiseBelgiumTour https://t.co/Z5nHkHREqa pic.twitter.com/qZXMjBghQW — Sporza 🚴 (@sporza_koers) June 20, 2022

A clear example of unfair behavior…n my opinion there should be a rule not to have the last two sprints counting as it was a clear assault from Lampaert to take out Wellens for the sprints. https://t.co/qYZg7x3XmM — Andre Greipel (@AndreGreipel) June 20, 2022

The @belgium_tour winner was decided today in the Golden Kilometer where the Quick-Step guys played it dirty. Wolfpack in good & bad. 🤷🏻‍♂️ Lampaert was DSQ but Mauro Schmid still took the overall victory. Hats off to @Tim_Wellens for his gentleman reaction. 👏 #BaloiseBelgiumTour https://t.co/ywRpd755wZ — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 19, 2022

De aanvaring tussen Lampaert en Wellens hield de gemoederen flink bezig, zo bleek wel op social media. Zo lieten ex-topsprinters Robbie McEwen en André Greipel hun licht schijnen over de Gouden Kilometer en deed ook Marc Sergaent, ex-ploegleider bij Lotto Soudal, zijn zegje.

Lampaert zelf vond in een eerste reactie niet meteen dat hij zwaar in de fout was gegaan. “Ik kreeg vóór die eerste sprint zelf enkele kwakken van renners van Lotto Soudal. Er werd langs beide kanten behoorlijk wat geduwd en getrokken. Ik denk dat alles vrij fair is verlopen. Op tv zag het er misschien wat spectaculair uit, maar dat is koers. Echt gevaarlijk vond ik het niet.”

Een ontgoochelde Wellens zuchtte toen hij de uitsluiting van Yves Lampaert vernam, besefte dat dit voor hem niets veranderde, maar bleef al bij al relatief braaf in zijn reactie. “Ik ben vooral enorm teleurgesteld om zo dichtbij de eindzege te komen en ze dan toch uit handen te zien glippen. Het ‘gevecht’ met Lampaert kost me de eindzege. Daar ben ik van overtuigd. Het was trouwens niet alleen in de tweede, maar ook in de derde sprint dat hij in de fout ging. Al was dat minder uitgesproken.”