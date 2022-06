Yves Lampaert gediskwalificeerd na hinderen Tim Wellens

Yves Lampaert staat niet opgenomen in de einduitslag van de Baloise Belgium Tour. Tijdens de Gouden Kilometer in de vijfde en laatste etappe hinderde de hij Tim Wellens, die in een klassementsstrijd verwikkeld was met Lampaerts ploeggenoot Mauro Schmid. Het leverde de West-Vlaming een diskwalificatie op.

“Uitsluiting van de wedstrijd en 200 Zwitserse frank boete voor Yves Lampaert wegens “afwijken van de gekozen baan en hierdoor een andere renner hinderen of in gevaar brengen en een onregelmatige sprint (met inbegrip van aan de trui of het zadel trekken van een andere renner, intimidatie of bedreiging, kopstoot, kniestoot, duwen met de schouder of hand, enz…)”, dat was na afloop het verdict in in het communiqué van de UCI-commissarissen.

Lampaert, die vrijdag de individuele tijdrit won, stond vanochtend nog op de achtste plaats in het klassement. Door zijn diskwalificatie raakt hij dus een top-10-klassering kwijt. Nochtans meende hij zelf dat er niet veel aan de hand was. “Er werd langs beide kanten behoorlijk wat geduwd en getrokken”, reageerde hij onmiddellijk na de finish. Toen wist de West-Vlaming nog niet dat hij zou uitgesloten worden. “Ik denk dat alles vrij fair is verlopen.”

“Op de beelden zag het er misschien wat spectaculair uit, maar dat is koers. Voor de eerste sprint kreeg ik zelf enkele kwakken van de renners van Lotto Soudal”, besloot de ploegmaat van Schmid, voor wie de diskwalificatie van Lampaert geen gevolgen heeft. De Zwitser blijft de eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour.