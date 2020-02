Yara Kastelijn zet gedwongen punt achter seizoen zondag 16 februari 2020 om 12:13

Yara Kastelijn heeft noodgedwongen haar crossseizoen moeten beëindigen. De Europees kampioene veldrijden liep onlangs in Maldegem enkele breukjes in haar rugwervels op, maar kwam desondanks nog twee keer in actie. Doktoren hebben daar nu een stokje voor gestoken.

“Met pijn in mijn hart moet ik mijn droomseizoen eerder stoppen dan gepland”, aldus de 22-jarige renster van het 777-team. “Ik moet naar de doktoren en naar mijn eigen lichaam luisteren. Zij zeggen momenteel nee. Het maakt niet uit hoe eigenwijs ik ben en hoe ver ik zelf wil gaan. Ik moet geduld hebben.”

Na haar opgave in Maldegem werd Kastelijn nog dertiende in Lille en gisteren zesde in Middelkerke. “Ik heb alles gegeven tot de finishlijn, met de pijn in mijn rug. Ik moet nu mijn lichaam de rust geven die het verdient en nodig heeft”, zegt ze.

Kastelijn mist de Vestingcross in Hulst, de GP Leuven en de Sluitingsprijs in Oostmalle. Wel heeft ze de afgelopen periode, door te crossen met de breukjes in haar rug, podiumplaatsen in de Superprestige (tweede) en de DVV Verzekeringen Trofee (derde) veilig kunnen stellen.