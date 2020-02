Gevallen Yara Kastelijn verlaat Parkcross Maldegem per brancard woensdag 5 februari 2020 om 15:07

Yara Kastelijn heeft de Parkcross Maldegem vroegtijdig moeten verlaten. In de tweede ronde schoof ze samen met Shirin van Anrooij onderuit, waarna ze per brancard moest worden afgevoerd. Volgens de eerste berichten heeft ze geen breuken opgelopen.

In de tweede ronde ging het mis voor Kastelijn. Ze reed met Shirin van Anrooij en Annemarie Worst aan de kop van de koers, maar werd weggeslagen door een val. Ook Van Anrooij ging onderuit, maar zij kon weer opkrabbelen. Kastelijn niet en moest worden weggevoerd.

Inge van der Heijden, die erachter reed, zag het ongeval in de rechterbocht gebeuren. “De binnenkant was erg glad, wat ik de eerste ronde zelf ook merkte want ik slipte een beetje. Yara wilde, dacht ik, buitenom voorbijkomen waardoor Shirin naar de binnenkant wilde en over het gladde heen kwam.”

“Daardoor gleed ze uit. Ik denk dat ze Yara ook heeft meegenomen. Op het paadje zelf was het niet zo gevaarlijk, want daar was het droog, maar de binnenkant was een heel glad toplaagje. Ik denk dat ze daardoor zijn gevallen”, aldus Van der Heijden.

Kastelijn heeft volgens de eerste diagnose van de ambulancedienst geen breuken aan haar valpartij overgehouden. Wel is ze naar het ziekenhuis overgebracht voor een scan. De Europese kampioene heeft veel last van haar onderrug en heup.