Finale Gent-Wevelgem gewijzigd door brand in buurt van finish

De finale van Gent-Wevelem wordt op het laatste moment aangepast. Een brand bij Galloo in Menen, in de laatste rechte lijn, zorgt ervoor dat de laatste vijf kilometer van de WorldTour-wedstrijd op de schop moet. Dat maakt de organisatie bekend op sociale media.

Terwijl Gent-Wevelgem bij de mannen al was begonnen, werd bekend dat er een brand was uitgebroken bij het recyclebedrijf nabij de aankomst in Wevelgem. De organisatie en de veiligheidsdiensten hielden de situatie in de gaten en besloten na twee uur de finale toch aan te passen.

De finish, voor de mannen- en de vrouwenkoers, blijft wel op dezelfde plek liggen in Wevelgem.

Zware brand in recyclagebedrijf op grondgebied Menen in laatste rechte lijn @GentWevelgem situatie wordt geanalyseerd. Voorlopig geen paniek. #flandersclassics #GentWevelgem pic.twitter.com/RO7kOKx5I0 — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) March 28, 2021

(Dutch) Door een brand bij Galloo in Menen wordt passage door centrum Menen geschrapt en worden de laatste 5 km van de wedstrijd vervangen door een alternatieve route. Dit zowel voor de mannen- als vrouwenwedstrijd. De finish in Wevelgem blijft behouden. #GWE21 #GWEmen #GWEwomen — GentWevelgem (@GentWevelgem) March 28, 2021