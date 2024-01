maandag 22 januari 2024 om 08:30

Wout van Aert vooral blij met gevoel na zege in Benidorm: “Mooi om weer strijd te kunnen leveren”

Video Wout van Aert sloot zijn crosswinter zondag af met een zege in de Wereldbeker Benidorm. Die overwinning deed deugd, maar er was iets wat hem nog blijer maakte: het gevoel in zijn benen. Dat zei de Belg van Visma | Lease a Bike na afloop van de cross tegen WielerFlits.

“Natuurlijk is het altijd mooi om een overwinning te pakken. Het is waarom ik aan de sport doe”, begon Van Aert. “Het is altijd leuk om je handen eens in de lucht te steken en zeker na een wedstrijd als vandaag. Het was namelijk een wedstrijd waarin van alles gebeurde en het op momenten toch wel zaak was om je hoofd koel te houden. Dit is heel mooi, maar ik ben nog veel blijer met het gevoel in de benen dan de overwinning op zich.”

Net als Mathieu van der Poel, trok Van Aert een paar stevig door op een smalle asfalthelling. “Het is een het zwaartepunt van dit rondje. Daarna kom je in dat bosje, daar loopt het nog even smerig door. Dat is het punt waar je het verschil kunt maken. Ik denk dat Mathieu en ik dat al snel aanvoelden. Ik moest daar toch een keer of twee op mijn limiet gaan om Mathieu te volgen, maar het was zeker al een stuk beter dan een aantal weken geleden. Het was toch wel mooi om terug strijd te kunnen leveren.”

Bij de laatste bestijging van de helling hoefde Van Aert geen rekening meer te houden met Van der Poel, die gevallen was in de voorlaatste ronde. Wel knalde hij Michael Vanthourenhout uit het wiel. “Ik wilde de laatste ronde absoluut niet als eerste op de trap zitten. Van achteruit kun je altijd iets mooier een gat opentrekken. Dat pakte goed uit, maar jammer genoeg maakte ik het daarna nog spannend”, doelt hij op een val in de ultieme slotfase. Ondanks die tuimelpartij wist hij eerste belager Vanthourenhout toch nog voor te blijven en de zege te pakken.