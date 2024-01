zondag 21 januari 2024 om 16:13

Wout van Aert wint spectaculaire Wereldbeker Benidorm, pechvogel Mathieu van der Poel mist podium

Wout van Aert heeft met de Wereldbeker Benidorm zijn laatste cross van zijn veldritwinter gewonnen. De renner van Visma | Lease a Bike kwam in de Spaanse cross solo over de streep, voor Michael Vanthourenhout. Een rechtstreeks duel tussen Van Aert en Mathieu van der Poel bleef uit, want de Nederlander ging onderuit in de voorlaatste ronde.

Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock, Eli Iserbyt, de Nederlandse drietand van Baloise Trek Lions… Ja, alle toppers waren van de partij in de Wereldbeker Benidorm. Al was dat geen garantie op spanning. Van der Poel vermorzelde in zijn voorgaande crossen alles en iedereen, inclusief eeuwige concurrent Van Aert. Wel hadden we MVDP twee weken niet in actie gezien. Waren de verhoudingen nu veranderd?

Materiaalpech Van der Poel

De kopstart in Benidorm was niet voor een van de genoemde namen, maar voor Laurens Sweeck. Van der Poel zat rond plek acht, Van Aert nog een stuk verder. Binnen een minuut was het echter de Nederlander die er het slechtst voorstond van de twee tenoren. De wereldkampioen moest namelijk van de fiets vanwege een kettingprobleem en verloor daardoor veel plaatsen. Hem wachtte een inhaalrace.

Na de eerste van negen rondes had Van der Poel al de nodige renners opgeraapt en kwam hij door als zeventiende. Hij had toen een achterstand van twaalf seconden op Joris Nieuwenhuis, die als eerste van een pelotonnetje renners was doorgekomen. Bij die tros renners ook Ronhaar, die er een lap op gaf. Daarachter schoof Van Aert ondertussen ook op en in de derde ronde nam de Belg van Visma | Lease a Bike zelfs de kop. Met Iserbyt en Thibau Nys in zijn spoor voerde hij nadien de forcing.

Van der Poel sluit aan

In de vierde ronde kwam Van der Poel aansluiten bij het koptrio, waar Van Aert aan de boom bleef schudden. Iserbyt kwam zo in de problemen. Toen Van Aert er nog een schepje bovenop deed op de asfaltklim, de lastigste helling op het parcours, ging het ook voor Nys te hard. Voor Van der Poel ging het juist niet hard genoeg. Op indrukwekkende wijze counterde hij de aanval van Van Aert en zette hij zijn eeuwige concurrent vervolgens stevig onder druk. De taaie kopman van Visma | Lease a Bike hield echter stand en dus hadden we na vier rondes twee koplopers.

In de vijfde ronde kwamen er nog twee renners aansluiten: Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock, die net als Van der Poel veel renners had moeten passeren. Pidcock had nog wel wat in de tank en koos bij het ingaan van ronde zes het offensief. Van Aert moest een gaatje laten, dat gedicht werd door Van der Poel. Die laatste begon vervolgens aan kop aan de asfaltklim en trok daar stevig door. Vanthourenhout en Pidcock moesten even passen, maar konden nadien wel weer terugkeren. Daarop volgde een relatieve wapenstilstand.

Val Van der Poel, val en winst voor Van Aert

Omdat het wat stilviel, konden kansloos geachte achtervolgers toch nog terugkeren. Dit groepje bestond uit Nys, Iserbyt, Toon Vandebosch, Felipe Orts, Lars van der Haar en, in laatste positie, Clément Venturini. Van der Poel zat in de voorste posities van dit peloton, maar kwam in de achtste ronde ten val. Net op dat moment trok Vanthourenhout vol door, waarna Van Aert overnam. Binnen geen tijd reed Van der Poel op twintig seconden. Te veel, zo bleek. Hij zou niet meer meedoen om de overwinning.

Vooraan zagen we een strijd tussen Van Aert en Vanthourenhout. Van Aert leek de overwinning binnen te hebben nadat hij Vanthourenhout uit het wiel reed op de asfalthelling, maar in de laatste minuten kwam hij nog ten val doordat hij na de balkjes te vroeg op zijn fiets sprong. Liep hij de zege dan toch nog mis? Nee, want hoewel Vanthourenhout nog bijzonder dicht kwam, hield de renner van Visma | Lease a Bike stand. Hij sloot zijn veldritwinter zo af met een overwinning.

Vanthourenhout pakte de tweede plaats, Nys werd nog derde. Laatstgenoemde bleef Iserbyt voor in de strijd om de laatste podiumplek. Voor Van der Poel, die in de slotronde toch nog wat was opgeschoven, restte de vijfde plaats. Het was de eerste keer deze crosswinter dat Van der Poel niet zegevierde in een wedstrijd waar hij startte.

Wereldbeker Benidorm

Uitslag mannen

1. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike)

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Thibau Nys (Baloise Trek Lions)

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)