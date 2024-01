zondag 21 januari 2024 om 16:18

Bizar: Wout van Aert finisht zonder zadel in Benidorm na rare valpartij

Ongelooflijk maar waar: Wout van Aert won de Wereldbeker in Benidorm zonder zijn zadel. De Belg van Visma | Lease a Bike kwam ten val na de passage over balkjes en daarbij brak zijn zadel af. Van Aert kon toch nog standhouden en Michael Vanthourenhout afhouden.

In de slotronde van de cross in Benidorm leek Van Aert veilig op weg te zijn na de zege, na een late valpartij van Mathieu van der Poel. Even later sloeg het noodlot toch nog toe wanneer hij tegen de grond ging na de passage over de balkjes. Van Aert viel daarbij op zijn zadel, waardoor dat zadel afbrak. Zonder zadel moest de Belg dus de laatste minuut afwerken richting de streep.

Europees kampioen Vanthourenhout leek daardoor nog kans te gaan maken op de overwinning, maar Van Aert kon zijn landgenoot toch nog afhouden. Zonder zadel kon hij het zegegebaar maken en zijn derde cross van het seizoen winnen.

