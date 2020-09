Wout van Aert voor WK tijdrijden: “Zal snel voelen hoe goed of slecht de benen zijn” donderdag 24 september 2020 om 13:01

Wout van Aert heeft donderdagochtend het parcours van het WK tijdrijden in Imola al een eerste keer verkend. De Belg start als een van de grote favorieten in Italië, al is het afwachten hoe hij uit de Tour de France is gekomen. “Ik kan moeilijk inschatten hoe moe ik nog ben. Ik denk niet dat er fysiek een probleem is. Ik zal in de tijdrit wel voelen hoe goed of slecht de benen zijn”, zei hij op de persconferentie tegen Sporza.

Zijn vierde plaats in de klimtijdrit van de Tour naar La Planche des Belles Filles zet Van Aert op het goede spoor. “Ik ben blij dat ik toch geprobeerd heb, want het heeft me veel vertrouwen gegeven. Ik stond toch mooi tussen de klassementsrenners. Als je zo’n klim nog in de benen hebt na een aanloop van 30 kilometer, dan is dat heel goed voor het zelfvertrouwen”, aldus de renner van Jumbo-Visma.

‘De tijdrit is geen opwarmer voor de wegrit, ik start met ambitie’

De regerend Belgisch kampioen tijdrijden heeft al een goede indruk van het parcours in Imola. “Het is 30 kilometer aan een heel hoge snelheid. Victor Campenaerts heeft me al bijgepraat over het parcours. Er zijn weinig moeilijke passages, maar het verschil zal in het eerste deel worden gemaakt door de wind. Het wordt dus snel starten en proberen dat zo lang mogelijk vol te houden”, blikt Van Aert vooruit.

Dat Van Aert uit de Tour de France komt, is volgens hem een nadeel ten opzichte van concurrenten als Filippo Ganna, Rohan Dennis en Campenaerts. Zij hebben zich via Tirreno-Adriatico specifiek kunnen voorbereiden op het WK. “Elk detail telt, maar met betere benen kan er ook altijd veel. Ik geef me niet op voorhand gewonnen. Het is nu ook niet dat ik achterstevoren op mijn fiets zit”, zegt hij. “En de tijdrit is niet zomaar een opwarmer voor de wegrit. Ik start echt met ambitie.”