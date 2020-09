Victor Campenaerts: “Eerste helft van tijdrit wordt zeer belangrijk”

“Ik denk dat ik de beste Victor ooit ben”, vertelde Victor Campenaerts op de persconferentie daags voor het WK Tijdrijden. “En het parcours is me op het lijf geschreven. Ik kijk hier enorm naar uit. Ook om te zien waar ik sta tegenover Wout van Aert, voor mij de topfavoriet.”

Victor Campneaerts heeft in optimale omstandigheden kunnen toeleven naar dit wereldkampioenschap. Via Tirreno-Adriatico, net als Filippo Ganna en Rohan Dennis trouwens. Ganna won de tijdrit in Tirreno met overmacht, Campenaerts was er tweede en deed daarmee beter dan Dennis.

“Ganna had een gezegende dag”, vertelde de werelduurrecordhouder daarover in Extra Time Koers. “En hij was ook in het voordeel. Als ‘achtervolger’ in het baanwielrennen past een korte explosieve tijdrit van tien kilometer uiteraard veel beter bij hem dan een tijdrit van dertig kilometer. Zelf was ik niet ontevreden, anderzijds mikte ik wel op de overwinning, zoals vorig jaar.”

Campenaerts noemt Ganna overigens niet zijn grootste concurrent… “Nee, ik blijf erbij dat dat Wout van Aert is. Ik weet, mijn voorbereiding is beter. Ook die van Ganna en Dennis. Wij hebben die aanloop meer kunnen sturen en hopen nu op supercompensatie na Tirreno, terwijl Van Aert en Dumoulin veel krachten verspeeld hebben in de Tour. Na de aankomst op de Champs-Élysées hunkert het lichaam naar rust, terwijl zij nu niet moeten zien dat ze niet stilvallen… Maar toch is Wout de favoriet voor mij.”

Wind in de rug

Over het parcours is de Antwerpenaar laaiend enthousiast. “Ik had het niet anders uitgetekend. Het asfalt is vernieuwd. Het wordt een razendsnel WK, waarin ook de wind zijn rol zal spelen. Als de voorspellingen blijven wat ze zijn, zal de wind in de tweede helft keihard in de rug blazen. En dat tweede deel is al in licht dalende lijn. Met andere woorden, de eerste helft wordt heel belangrijk. Daarin kan het al beslist zijn.”

Campenaerts en Van Aert duelleren overigens nog voor dat tweede ticket op de Spelen, naast Remco Evenepoel. Maar daar wil Victor niet te veel mee bezig zijn. “Wout heeft de beste papieren daarvoor. Ik zou niet willen dat iemand thuis moet blijven die er beter tot zijn recht zou komen. Maar laat ons eerst op dit WK focussen. Ik heb er zin in en ik denk dat hier ‘de beste Victor ooit’ aan de start staat. Alleen… Door de coronacrisis heeft iedereen wel tijd gehad om gerichter te trainen. Daardoor zijn ook anderen beter geworden en is de tegenstand heel moeilijk in te schatten.”