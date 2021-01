Wout van Aert volgende week op stage naar Spanje: “Hoop te verbeteren richting WK”

Wout van Aert gaat in aanloop naar het WK veldrijden nog een kleine week op trainingskamp naar Spanje. De kersverse Belgisch kampioen rijdt zaterdag 16 januari eerst nog de Zilvermeercross van Mol, waar een zandparcours ligt dat goed lijkt op het WK-parcours. Na die cross vertrekt hij naar de ploegstage.

Meteen die zaterdagavond vliegt Van Aert naar Spanje, waar hij aansluit bij de rest van de Jumbo-Visma-selectie. De vrijdag erop vliegt WVA alweer terug, zodat hij in het weekend van 23 en 24 januari de veldritten van Hamme (X2O Trofee) en Overijse (Wereldbeker, Van Aert verdedigt er zijn leidende positie, red.) kan rijden.

Maar eerst staat Van Aert nog een trainingsweek in eigen land te wachten, gericht op het zanderige WK. “Ik ben daar al een tijdje mee bezig. Het WK in Oostende is een groot doel, in eigen land nog eens. Op een parcours dat mij honderd procent past. Ik heb deze winter een niveau in de cross dat ik wil hebben. Ik hoop deze maand nog te verbeteren. Er komen nu twee mooie trainingsweken aan en ik heb er heel veel zin in”, vertelt hij WielerFlits.

Resterende crossprogramma Wout van Aert 2021

Zilvermeercross Mol (16 januari)

Trainingskamp, regio Alicante (16-22 januari)

X2O Trofee Hamme (23 januari)

Wereldbeker Overijse (24 januari)

WK veldrijden Oostende (31 januari)

Lees ook: De aangepaste veldritkalender 2020-2021 (en waar is het op tv?)