Wout van Aert soleert naar Belgische titel veldrijden in Meulebeke

Wout van Aert is in Meulebeke voor de vierde keer in zijn carrière Belgisch kampioen veldrijden geworden. De kersverse papa, uitkomend voor Jumbo-Visma, was onklopbaar op het gevarieerde parcours in West-Vlaanderen. Hij kwam met een duim in de mond over de finish. Toon Aerts en Michael Vanthourenhout vochten achter Van Aert om het zilver; die strijd werd gewonnen door Aerts.

Quinten Hermans had de beste start, maar hij werd op de voet gevolgd door een heel peloton. Door een vroege opstopping kwamen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt op achterstand. De twee schaduwfavorieten moesten daardoor achtervolgen. Laurens Sweeck bepaalde aan kop het tempo.

Van Aert maakt het verschil

In de tweede ronde maakte Wout van Aert de sprong naar Sweeck. De twee vonden elkaar, maar het was vooral de Jumbo-Visma-renner die het initiatief nam. Hij wist daarmee de uittredend kampioen flink onder druk te zetten en, in de derde ronde, ook uit het wiel te rijden. Toon Aerts volgde dan weer op de derde plek, op ruim tien seconden. Daarachter stond Vanthourenhout op; hij reed weg van Hermans en Gianni Vermeersch.

Van Aert hield een stevig tempo vast en breidde zijn voorsprong uit naar 25 seconden. Achter hem nam Aerts de tweede plek over van Sweeck, die ook ploegmaat Vanthourenhout in zijn nek kreeg. De drie gingen samen de zesde ronde (van de negen) in. In die omloop moest Sweeck definitief afhaken na een versnelling van Aerts, die alleen Vanthourenhout kon volgen.

Van Aert overtuigt, Aerts pakt zilver

Ondertussen behield Van Aert, die afgelopen week voor het eerst vader werd van zoon Georges, zijn voorsprong van een kleine halve minuut op het duo Aerts-Vanthourenhout in de slotfase. De achtervolgers hielden de druk hoog, maar Van Aert hield stand en mocht zo zijn vierde nationale veldrittitel in ontvangst nemen. Eerder deed hij dat in 2016, 2017 en 2018.

De strijd om het zilver werd beslecht in het voordeel van Toon Aerts, die vlak voor het ingaan van de voorlaatste ronde afstand wist te nemen van Vanthourenhout. De kopman van Baloise Trek Lions behield in de finalerondes een klein gaatje op de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal en kreeg zo het zilver omgehangen na afloop.

BK veldrijden 2021

Uitslag mannen – Meulebeke

1. Wout van Aert

2. Toon Aerts

3. Michael Vanthourenhout

4. Laurens Sweeck

5. Tim Merlier

6. Gianni Vermeersch

7. Quinten Hermans

8. Diether Sweeck

9. Jim Aernouts

10. Daan Soete